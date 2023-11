Córdoba encenderá su alumbrado de Navidad el viernes 1 de diciembre

El alumbrado de la Navidad de Córdoba 2023-2024 se encenderá el viernes 1 de diciembre. Así lo han anunciado este jueves el alcalde, José María Bellido, el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, y el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, que han visitado el montaje del arco de luz y sonido de la calle Cruz Conde que lleva a cabo Iluminaciones Ximénez.

El arco será, un año más, el gran protagonista del alumbrado de Navidad. No cambia con respecto al año pasado, cuando ya ganó longitud extendiéndose, prácticamente, a lo largo de toda la calle Cruz Conde. Para ediciones venideras, ha asegurado el alcalde, habrá mejoras e innovación en esta estructura que se monta desde 2019.

Puntos de luz led

En total, las calles de la ciudad, con gran incidencia, sobre todo, en el centro, estarán iluminadas por 1.562.467 puntos de luz con tecnología led de bajo consumo. Gran parte de esas bombillitas se localizarán en el propio arco de Ximénez. Se están colocando ya también los arcos decorativos en distintas calles, serán un total de 375 arcos con 79 motivos distintos.

A esta iluminación hay que sumarle también nueve letreros, 161 árboles que se decorarán para las fiestas y el abeto de 16 metros que se instala en Llanos del Pretorio. Las novedades vendrán, básicamente, en el diseño y motivos que lleve esa decoración, que mezclará imágenes netamente navideñas con otras infantiles. Esas novedades se podrán ver en los arcos y motivos de las calles Concepción y Gondomar (evocación de la Navidad y diseño infantil) y en la plaza de la Corredera y ronda de los Tejares (elementos dorados y cálidos).

Además, el delegado de Infraestructuras ha asegurado que se mejorará la iluminación de las barriadas, sin llegar a especificar cómo se llevará a cabo. El presupuesto más abultado se lo lleva el arco de Cruz Conde, con más de 458.000 euros, mientras que el resto de iluminación supondrá un coste de unos 332.000 euros.

Sin adelantos como en otras ciudades

El alcalde ha destacado que el alumbrado vaya a encenderse el 1 de diciembre, en el preludio del puente de la Constitución y la Inmaculada. Bellido ha valorado que en Córdoba no se caiga "en la tentación" de adelantar estas fechas.

El regidor ha señalado, además, que el arco navideño y la iluminación en general se hayan convertido en un referente para que gente de fuera venga a visitar Córdoba y ha valorado que también sirve como un elemento dinamizador del comercio de la zona.

Incógnitas por descubrir

La estructura que está instalando Ximénez marcha a buen ritmo. Las cajas de base y los soportes principales ya están colocados y los operarios se afanan en estos momentos en poner las tiras de luces. Quedan todavía por colocar los elementos más grandes que van en la parte recta del arco, la que pega a Correos (cabe recordar que la anchura de la calle no permite poner un arco completo, sino solo medio).

Queda por descubrir, por lo tanto, qué elementos decorativos irán en esa parte y otra cosa importante: la música que sonará durante los pases. Julián Urbano ha dicho que será "una sorpresa" sin adelantar ninguna de las canciones navideñas o villancicos que podrán llegar a sonar. Eso sí, es poco probable que no llegue a sonar el All I want for Christmas is you de Mariah Carey y quizá podrían volver a escucharse villancicos cantados por Miliki o por la cordobesa India Martínez.