La empresa de Puente Genil Iluminaciones Ximénez, que ilumina la Navidad de decenas de ciudades alrededor del mundo, es la encargada, claro está, de poner luz a las fiestas en Córdoba. Ximénez se encarga de la decoración de toda la ciudad, aunque su buque insignia para los días navideños es, sin lugar a dudas, el arco navideño que ya se está instalando en la calle Cruz Conde.

El medio arco de la céntrica calle, explica la empresa pontanesa, tendrá este año 348 metros de longitud y contará con más de 743.000 puntos de luz. Lo que no se sabe, porque todavía no se ha adelantado, será la música que suene en los distintos pases. Todos los años suenan canciones navideñas y villancicos tradicionales, con especial relevancia de la que es, quizá, la canción más famosa de estas fechas: el All I want for Christmas de Mariah Carey. Para descubrir si volverá a sonar este año, habrá que esperar.

Los pases del espectáculo

Desde que se inaugure el alumbrado navideño, es decir, desde el viernes 1 de diciembre, habrá cinco pases diarios del espectáculo de luz y sonido que se expone en este medio arco luminoso. El primero será a las 19.00 horas, y cada media hora se sucederán los siguientes.

Solo habrá dos pases con sonido normal: los de las 19.30 y las 20.30 horas. El resto, es decir, los de las 19.00. 20.00 y 21.00 se proyectarán con una intensidad de sonido reducido para evitar molestias a los vecinos de las inmediaciones y comercios y favorecer su visionado por personas con TEA.

Iluminación de la ciudad

Ximenez Group volverá a inundar las calles de Córdoba de luz y color a partir del viernes 1 de diciembre (vísperas del puente de la Constitución y la Inmaculada), gracias a la instalación de 1.562.467 luces led, que estarán repartidas en un total de 70 localizaciones de la ciudad, incluyendo sus barrios, en los que se aumentará la iluminación navideña. Todas ellas se iluminarán gracias a 365 arcos, 79 motivos agrupados, 9 letreros y 161 árboles navideños decorados. Además, igual que viene ocurriendo en años anteriores, se volverá a instalar el abeto de más de 16 metros de altura en los Llanos del Pretorio.