«Flora tendrá este año más cantidad y variedad de flor que nunca antes»

María Van den Eynde lleva desde 2019 al frente de Flora, un festival que cuesta a las arcas municipales 240.000 euros anuales y genera, con el apoyo del resto de patrocinadores, un impacto económico en la provincia de más de 14 millones de euros. En la recta final, resulta difícil encontrar un hueco en la agenda de la directora de Flora, que anda en el tren subiendo y bajando de Madrid a Córdoba.

-¿Está todo bajo control para la edición que empieza este lunes? ¿Algún imprevisto de última hora?

Lo tenemos muy cerrado porque como Flora es un festival internacional y traemos a mucha gente de fuera, como no vayamos previendo con antelación todos los detalles, mala cosa. El viernes de la semana pasada empezaron a traer ya los materiales y el equipo de preproducción ha estado trabajando en el diseño de las estructuras. Este año probablemente sea el que presente estructuras más complejas, alguna ya se verá. Era muy importante adelantar esto lo máximo posible para que los artistas, que llegarán hoy a Córdoba, se puedan poner corriendo con la parte más artística y creativa de la instalación. La gente que haya pasado por los patios en los que se van a colocar las instalaciones, habrá visto ya los trabajos previos, ya hay cosas.

Flora siempre intenta conservar la sorpresa de las instalaciones hasta última hora, aunque cada vez es más complicado con los móviles y las redes sociales...

Sabemos que es inevitable que la gente haga fotos en esta era de la tecnología, pero nuestra recomendación es que se esperen a que las obras estén terminadas. Esta semana empiezan las visitas guiadas a los montajes, que son muy interesantes porque se puede ver a los artistas trabajando, aunque no siempre puedan pararse, eso depende del nivel de estrés que tenga cada uno. Aunque hay gente que prefiere esperar a ver las obras acabadas, estas visitas son muy atractivas para quienes quieren profundizar en los procesos creativos de cada artista porque pueden ver las tripas de las instalaciones y conocer su significado y el proceso de construcción.

El problema es que las visitas guiadas, que son gratuitas, se agotan siempre muy rápido y los que no son muy previsores no tienen acceso a ellas.

Este año, hemos aumentado un 20% esas visitas guiadas para llegar a más gente y hemos incorporado una guía más, pero es increíble porque se agotan todas las plazas en cuanto salen. El problema es que hay gente que se apunta y luego no va y tampoco cancela. Por eso, lo que pedimos es que las personas que hayan reservado y que no puedan acudir, nos escriban un mail porque siempre hay mucha gente interesada. Los que se hayan quedado sin plaza, pueden acudir al punto de salida a la hora indicada porque si hay alguna baja ese día, podrán sumarse al grupo. No podemos hacer más. Las visitas continúan a partir del viernes con las instalaciones ya montadas y no podemos ampliar tampoco esos grupos, que son de unas 30 personas, porque es difícil ver las instalaciones con más gente y porque colapsaríamos la entrada, donde sabemos que se forman colas importantes a determinadas horas. Estamos buscando soluciones. Este año, por ejemplo, en el Palacio de Orive vamos a abrir el acceso directo al huerto para intentar que haya una entrada y una salida como hay en Viana para que el público no se cruce y sea más fluido. En el patio del reloj de la Diputación haremos lo mismo, la gente entrará por el reloj y saldrá por el patio barroco para intentar descongestionar.

¿Qué ha sido lo más complicado de esta edición?

Este año ha sido muy compleja en general. Por un lado, casi hemos doblado el número de actividades paralelas respecto al pasado y armar ese programa tan ambicioso ha tenido su dificultad. Además, las instalaciones han dado mucha guerra porque hay que definir las estructuras, especialmente complejas esta vez, y eso conlleva un proceso desde que el artista propone lo que quiere hasta que se aterriza todo eso. Entre lo que ellos imaginan y lo que se puede hacer, teniendo en cuenta que tiene que ser seguro para el público, sostenerse y aguantar todo el peso de la flor, suele haber un largo camino. También ha sido complicado el tema de la flor. Primero, por los precios, cuya subida ya sufrimos el año pasado y este año se ha agravado más, y segundo, porque traemos muchísima variedad de flor, más que nunca, y muchísima cantidad, yo creo que también más que nunca antes. De hecho, tenemos problemas de almacenaje en la cámara que tenemos en Mercacórdoba porque no nos cabe todo lo que traemos y eso no nos había pasado.

¿Qué flores se van a ver?

Hay una instalación que va a llevar solo una planta, que no se ha visto nunca en Flora, la tilansia, que es una variedad que no necesita tierra porque se alimenta del agua condensada en el aire. Y luego habrá muchísimas más. Habrá crisantemos, craspedia, claveles, celosía, kale y siempreviva, entre otras. Todos los artistas tienen el mismo presupuesto para estructura y para flor y lo que les pedimos es que no gasten más en estructura que en flor. Hay alguna estructura que parece de más envergadura que las demás, pero todos han gastado más en flor.

¿Ha sido fácil para los artistas encajar el tema de la inteligencia vegetal que se les proponía en sus propuestas de instalación?

Lo primero que nosotros pensamos en cada edición es en la temática, porque es la línea maestra que marca el festival. Siempre buscamos temáticas amplias para que haya mucho campo de juego para inventar. La temática de este año da mucho margen, más que en otras ediciones, porque está de mucha actualidad, también más que en otras ediciones, y cada uno se ha sabido agarrar muy bien a la temática y eso se verá en las instalaciones. Para mí, donde se ve más obvio es la propuesta de Orive, pero es una temática que a ninguno de los artistas les haya costado, al revés, les ha gustado mucho a todos, y a la organización nos ha dado también mucho juego para organizar las actividades paralelas.

¿Cuándo se sabrán los premios?

La entrega de premios es el viernes 20. A primera hora, el jurado visitará las instalaciones y se marchará a deliberar. Los nombres de los ganadores se conocerán por la noche en la gala de entrega.

Los artistas de Patio Talento son rusos. ¿Ha habido problemas para su participación en Flora?

Son rusos, pero se exiliaron a Georgia hace dos años y hemos tenido bastantes problemas para traerlos porque en Georgia no hay consulado español y ellos no tenían permiso para viajar. Hemos estados dos meses con conversaciones con el consulado de Estambul hasta conseguirlo.

¿Veis ya más interés de los estamentos culturales de la ciudad en Flora?

Estamos muy contentos, sí que notamos más implicación, no solo de las empresas pequeñas, que hay más, sino de las instituciones medianas y grandes, como el IMAE, la UCO, Hamman y la Diputación, que se han sumado.

¿Y del sector hotelero, que se beneficia de la afluencia a Flora?

Tenemos apoyo a nivel articular de una serie de hoteles, grandes y pequeños, para alojar a los que vienen y les estamos infinitamente agradecidos, pero no tenemos ningún tipo de colaboración con las asociaciones hoteleras de Córdoba, aunque estaríamos encantados de que la hubiera y estamos dispuestos a sentarnos a hablar del tema.

Este año es el segundo del convenio bianual con el Ayuntamiento. ¿Cuándo se firma el del año próximo y qué condiciones habrá?

Por lo que respecta a Zizai, la intención es que, cuando acabe Flora y terminado el contrato con el Ayuntamiento, volvamos a trabajar en uno nuevo. En una reunión previa a esta edición, el Ayuntamiento nos trasladó también su intención de que el festival se mantenga en la ciudad. Lo que tendremos que negociar a partir de noviembre son las condiciones de ese nuevo contrato: su duración, importe y alcance.