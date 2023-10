El presidente de la asociación de hosteleros de Córdoba (Hostecor), Sergio Rodríguez, ha informado de la apertura de un nuevo proceso de elecciones en la entidad, cuya presidencia asumió tras dejar el cargo su antecesor Fran de la Torre, que se incorporó al puesto de asesor municipal. En una circular a los asociados, señala que, "tras estos últimos meses de incesante trabajo junto con el resto de miembros de la junta directiva, quiero informar a todos los asociados de Hostecor mi decisión irrevocable de convocar elecciones a la presidencia de Hostecor".

Según Rodríguez, los motivos que le llevan a tomar esta decisión "no son otros que mi firme creencia en que tras culminar la promesa de dotar de transparencia la gestion de la asociación y tras dar a conocer a los asociados el estado actual de la misma con el informe económico-financiero presentado en la Asamblea General del pasado 4 de octubre, debe ser un presidente elegido por los asociados el que tome, junto con su junta directiva, las próximas decisiones de las que dependerá el futuro de Hostecor".

Respecto al resultado de la auditoría presentada a la asamblea, Seregio Rodríguez afirma que la conclusión es que «la asociación es viable, no se detectó nada irregular ni nada que no esperáramos».

Su anuncio de elecciones contradice las declaraciones realizadas el pasado mes de agosto a este periódico, cuando explicó que no habría elecciones porque había sido posible integrar las dos candidaturas y consideraba que lo más importante era «no perder el tiempo y ponernos a trabajar cuanto antes». Entre los planes de su junta directiva estaban la propuesta de venta de la sede de Hostecor y el impulso a la futura Escuela de Hostelería, algo que deberá afrontar el nuevo equipo que se ponga al frente de la organización.

Proceso electoral

Añade que, él no concurrirá al proceso electoral, debido principalmente a motivos personales, según ha explicado a este periódico. «Me he dado cuenta que esto conlleva mucho tiempo y con mis empresas y dos niñas de tres años no es compatible», ha aclarado. De esta forma, en los próximos días se celebrará reunión de la actual Junta Directiva para la toma de acuerdos en relación con el inicio del proceso electoral según lo establecido en el Art. 28 y de los estatutos.

Por último, agradece a los miembros de la junta directiva y en especial al secretario general de la asociación, Manuel Carrasco y al despacho Lanvert, por todo el trabajo realizado en estos meses.

Asimismo, pide a los asociados "la unidad de todos" en general y de la nueva junta directiva en particular "pues será la única manera de poder mejorar la asociación".