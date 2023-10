El Festival Flora ha anunciado este viernes un cambio en la programación paralela del festival de las flores de Córdoba, que se desarrolla desde el 16 al 26 de octubre. Por motivos personales, el botánico italiano Stefano Mancuso no podrá impartir la masterclass que estaba prevista para el 24 de octubre en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. En su lugar, vendrá a Córdoba el reconocido filósofo Michael Marder, que ha creado especialmente para el festival la masterclass Vegetalizar la inteligencia, una visionaria charla en la que explicará cómo las plantas modifican el mundo que las rodea. Marder, nacido en Moscú pero que vive fuera de Rusia desde que es joven, explorará cómo estos organismos se relacionan con el entorno y pondrá en entredicho que la ‘inteligencia’ sea una propiedad exclusivamente humana o computacional.

Marder es un referente absoluto del pensamiento contemporáneo por su forma de abordar la filosofía en su conexión con la naturaleza; lleva años proponiendo un novedoso y rompedor enfoque filosófico en torno al concepto de “pensamiento vegetal”, con una mirada completamente original, capaz de entender el mundo teniendo en cuenta a las plantas y la botánica.

Para el filósofo, una planta no puede considerarse un organismo aislado, fácilmente distinguible de su entorno. Con la ayuda de las plantas, afirma Michael Marder, “redefiniremos la inteligencia como una interfaz entre organismos, así como entre el organismo y su entorno, y empezaremos a ver en la inteligencia no una propiedad exclusivamente humana o computacional, sino el sello distintivo de la coexistencia y la organización simbiótica”.

Sobre Michael Marder

Nacido en Moscú en 1975, Michael Marder reside fuera de Rusia desde joven. Tras formarse en diferentes universidades de Canadá y Estados Unidos, recibió su doctorado en Filosofía en la New School for Social Research de Nueva York. Marder realizó investigaciones postdoctorales en la Universidad de Toronto y fue profesor en las universidades de Georgetown, George Washington y Saskatchewan. En la actualidad es profesor de investigación Ikerbasque en el Departamento de Filosofía de la Universidad del País Vasco.

Sus trabajos tienen como principal materia de estudio la tradición fenomenológica de la filosofía continental, el pensamiento ambiental y la filosofía política.

Además de su labor académica, Marder es un prolífico autor con numerosos libros y artículos que han contribuido significativamente al pensamiento contemporáneo sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza. Destacan, entre muchos otros, Plant-Thinking: A Philosophy of Vegetal Life (2013), The Philosopher's Plant: An Intellectual Herbarium (2014) o Dump Philosophy: A Phenomenology of Devastation (2020).