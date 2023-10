El hospital Reina Sofía conmemora este año el Día de los Cuidados Paliativos con una muestra fotográfica de Paloma Gómez, que expone a la mirada de la ciudadanía la dureza, amabilidad, cercanía y humanidad del trabajo de este equipo de profesionales.

Según informa una nota de prensa, la Unidad de Cuidados Paliativos del hospital cuenta con cuatro equipos domiciliarios y uno hospitalario en los que trabaja una plantilla de medio centenar de profesionales de diferentes categorías. Cada año, atienden a una media de 1.500 personas (500 en domicilio), que están en el final de su vida o acaban de ser diagnosticados de una enfermedad grave que no tiene cura o que pone su vida en peligro.

Las imágenes recorren aspectos clave: miradas de empatía, trabajo en equipo, sonrisas que acompañan, manos amables, llamadas que acogen y tranquilizan, mensajes de apoyo y autoayuda que cuelgan en los espacios comunes y que recuerdan dónde trabajan y, también, momentos de tristeza o aceptación.

Según destaca el jefe de servicio, Antonio Llergo, “nosotros atendemos a la persona, no la enfermedad. Me refiero a que sabemos que son personas con una patología que no tiene cura y, por tanto, nuestro trabajo se centra en sus necesidades, comodidades, dolencias, así como en las de sus familiares. En definitiva, intentamos acompañar y ofrecer al paciente la posibilidad de tomar decisiones respecto al cuerpo y a la propia vida y respetando las convicciones y valores que han guiado su existencia”. Asimismo, tratan de favorecer que la familia tenga el apoyo psicoemocional que necesitan y la atención adecuada a su situación.

Los problemas oncológicos, el 65% de los casos atendidos

Los problemas oncológicos representan alrededor del 65% de los casos atendidos y, en el resto de las situaciones, las causas son demencias, la Enfermedad Lateral Amiotrófica (ELA) e insuficiencias cardiacas y hepáticas, entre otras. Los tumores de pulmón, colorrectal y de páncreas y vías biliares figuran entre las patologías oncológicas más frecuentes en estos enfermos.

Los profesionales de esta unidad reciben para su atención a pacientes que llegan desde otras especialidades o desde Primaria, cuando su médico entiende que se encuentra en situación terminal con enfermedad avanzada y sin posibilidades de curación. Cuando los profesionales de paliativos reciben una petición hacen una valoración integral del paciente y su familia (pues sin cuidador no existirían los cuidados paliativos) y trazan un plan terapéutico.