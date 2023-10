Los supermercados de Córdoba implantan medidas para reducir el desperdicio alimentario

Una destacada cifra de supermercados de Córdoba está llevando a cabo medidas para combatir el desperdicio alimentario, con objetivo de un consumo más responsable y solidario, dentro de los objetivos incluidos en la Agenda 2030. En esta línea, Supermercados Piedra ha anunciado este lunes que ha puesto en marcha un nuevo sistema de ahorro, de forma que en todos los supermercados de la ciudad ya cuentan con descuentos de hasta el 20% en productos con una fecha de caducidad próxima.

La cadena cordobesa de supermercados destaca que está aplicando estos descuentos a todo tipo de productos y marcas. Los frescos como carnes, ensaladas, postres lácteos y alimentos preparados como pizzas, sándwiches, cremas de verduras o masas de hojaldre son los productos que se acogerán más a este descuento, resalta Piedra, puesto que son los que tienen una caducidad más corta.

Estos productos estarán colocados en zonas reservadas al efecto o en el propio lineal, mezclados con artículos de la misma familia, pero con un adhesivo especial de color llamativo para distinguirlo fácilmente y donde aparece especificado el porcentaje de descuento. Esta empresa asegura que lleva varios años apostando por la reducción de las emisiones de CO2 al medio ambiente mediante la instalación de placas fotovoltaicas en sus almacenes y en algunas tiendas. Con la aplicación de este nuevo sistema de ahorro Supermercados Piedra calcula que puede salvar del desperdicio más de 100.000 kg/uds de alimentos al año.

Por su parte, Mercadona indica que trabaja diariamente para reducir el impacto ambiental de sus procesos, entre los que se incluyen medidas para disminuir el desperdicio alimentario. Para ello, ha desarrollado innovadoras herramientas informáticas para gestionar los pedidos, la venta y el control de las existencias de forma eficiente.

De este modo, esta firma asegura que regula los pedidos para evitar el sobrestock en almacenes y tiendas y no realiza ofertas ni promociones (lo que ayuda a ajustar la compra a las necesidades reales de los hogares y a prevenir así el desperdicio).

Por otro lado, Mercadona destaca que ajusta el precio de los productos con fecha de caducidad próxima y realiza también donaciones a entidades sociales. Así, defiende que colabora con más de 650 entidades sociales de España y Portugal a las que entrega diariamente los excedentes no vendidos que son perfectamente aptos para el consumo.

En Córdoba, hasta agosto la compañía había donado más de 450 toneladas de productos a 24 comedores sociales y otras entidades sociales repartidas por la provincia y la capital, lo que equivale a más de 7.500 carros de compra. Además, los productos no aptos para la venta ni para la donación se entregan a gestores autorizados que lo transforman en comida para animales, abono o energía, señalan desde Mercadona.

Supermercados Deza

Sobre este mismo asunto, el gerente de Deza Calidad, Antonio Deza, recalca que "llevamos mucho tiempo comprometidos con la reducción del desperdicio alimentario tanto en nuestros supermercados y cafeterías, como tomando medidas para evitar que los clientes tiren alimentos a la basura".

"Contamos con una herramienta informática muy eficiente que limita al máximo la posibilidad de que caduquen los productos. Esto, unido a una clientela que es verdaderamente cuidadosa con el tratamiento de los productos que se encuentran en la tienda, hace que el número de roturas sea muy escaso", explica Antonio Deza.

El gerente de Deza Calidad hace hincapié en que "no obstante si el deterioro sucede, desde la aplicación Too good to go, ofrecemos diariamente lotes de productos sorpresa que no cumplen criterios estéticos, pero que sí son aptos para el consumo, a un tercio de su precio de mercado. En referencia al desperdicio alimentario en los hogares de nuestros clientes lo evitamos ofreciendo alternativas en cuanto a los tamaños en los que vendemos nuestro género, con el objetivo de adaptarnos a todos los tipos de familia. Además, nuestras promociones no se basan en que el cliente tenga que comprar 3 o 4 unidades de producto para conseguir un buen precio, nuestras ofertas tienen el mejor precio desde la primera unidad, para que nadie tenga que comprar más de lo que necesita", concluye.