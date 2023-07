754 cordobeses no acuden cada día a la cita que tienen pedida con el médico de familia

Una media de 754 personas cada día no acuden a la cita que habían pedido con el médico de familia o pediatra en alguno de los centros de salud y consultorios del distrito Córdoba-Guadalquivir, según los datos facilitados por esta administración sanitaria. Eso supone un total de 90.512 citas que quedaron en desuso y que no pudieron ser solicitadas por otras personas entre enero y junio de este año, precisa el distrito Córdoba-Guadalquivir, teniendo en cuenta que en el primer semestre de 2023 ha habido aproximadamente unos 120 días laborables en los que han estado abiertos estos centros de salud.

Fuentes del distrito Córdoba-Guadalquivir indicaron que en los centros de salud y consultorios de este área se ofertan cada día de media 9.590 consultas de medicina de familia y 1.525 de pediatría, de forma que al no acudir a esas consultas un total de 90.512 ciudadanos fueron desaprovechadas un 9% del total de citas puestas a disposición de la población por parte de la sanidad pública.

Personas que reinciden al pedir cita y no acudir

Se da además la circunstancia de que 15.392 personas de las que no fueron al médico o pediatra cuando lo solicitaron son reincidentes, o sea, que en más de una ocasión pidieron cita y luego no acudieron. En los centros de esta administración sanitaria estas personas reincidentes solicitaron cita dos o más veces, por lo que provocaron con su acción que se quedaran sin usar hasta 30.784 consultas que se habían demandado.

Vías para anular una consulta

Ante estos datos, el director del distrito Córdoba-Guadalquivir, Francisco Javier Fonseca, hace hincapié en que «si no se va a acudir a una cita que la anule la persona que la ha pedido, de forma sencilla a través de su ordenador o de su teléfono móvil en las aplicaciones ClicSalud+, Salud Responde o Salud Andalucía. Fonseca expone que a la persona que falta en dos o más ocasiones a una cita se le envía un SMS recordándole que si no va a ir a la consulta que la anule.

Además, a esa persona se le remite un enlace que le indica cómo se puede anular la cita. «Con ello, pretendemos facilitar la anulación y que la persona sea consciente de la importancia de hacerlo para que otro ciudadano pueda acceder a la consulta que se ha quedado libre», añade el director del distrito Córdoba-Guadalquivir.

El perfil más habitual de persona que no acude a la consulta pedida

Según Fonseca, el perfil más habitual de persona que pide una cita y luego no acude es el de una trabajadora por cuenta ajena, de nacionalidad española, de entre 18 y 45 años, residente en el ámbito urbano, que demanda una consulta a través de la aplicación móvil, precisando que el motivo es una enfermedad y que sabe cómo anular una cita.

Pedir cita y luego no anularla no es un problema existente únicamente en Córdoba, sino que es habitual en el resto de provincias de Andalucía y en todo el país. De hecho, cuando el distrito Córdoba-Guadalquivir inició una campaña para implicar a la ciudadanía en la anulación de la consulta a la que no va a acudir, otros distritos de la región decidieron copiarla y aplicarlas en sus áreas de influencia. Sin embargo, Córdoba ocupa la negativa posición de ser la primera provincia de Andalucía en la que un mayor número de consultas se pierden al no acudir la persona que la ha pedido.

Campaña del distrito Córdoba-Guadalquivir

En septiembre del pasado año el distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir lanzó la campaña Si no necesitas tu cita, anúlala, cuyo objetivo es conseguir que se pierdan el menor número de citas posibles y que quien necesite una consulta la tenga lo antes posible.

La campaña se ha difundido en la página web del distrito y sus redes sociales, a través de los medios de comunicación, mediante cartelería instalada en todos los centros de salud y por mensajes emitidos por los propios profesionales. De momento, la campaña, aunque no ha logrado reducir que los usuarios sigan sin acudir a citas que piden, al menos la cifra no ha aumentado respecto al año pasado, sino que se ha estabilizado, recalca Javier Fonseca.