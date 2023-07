El concejal de Fiestas y Tradiciones en el Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, ha anunciado este lunes la aprobación, en la Junta de Gobierno Local, de la convocatoria de subvenciones para el año 2023 dirigidas a las verbenas populares y otras actividades festivas, y ha explicado que una de las novedades es que "estas verbenas no podrán desarrollarse en sitios que tengan dos o más eventos en el calendario general", porque "no queremos saturar determinados sitios para descanso de los vecinos, para no sobrecargar algunas áreas".

Julián Urbano ha detallado que el programa municipal de verbenas populares abarca del 1 de junio al 16 de octubre, y el desarrollo de las actividades festivas tradicionales va del 15 de octubre de 2022 al 16 de octubre de 2023, por lo que en las ayudas se incluyen iniciativas que ya se están realizando o que se realizarán en breve. La partida para subvenciones es de 25.900 euros y estas han aumentado de 2.000 a 2.500 euros. Además, este responsable municipal ha destacado que "esta cantidad podría aumentar si existen menor numero de solicitudes, prorrateándose entre los distintos interesados". Los gastos subvencionados son iguales que otros años. Urbano ha subrayado que la "principal novedad" es que la música tendrá que interrumpirse entre las 17.00 y las 20.00 horas, y también a partir de la 1.00 cuando el día siguiente sea laborable, "para mejor convivencia con todos los vecinos".