La secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos en Córdoba, María Carmen Heredia, ha denunciado este miércoles, al realizar un repaso a la situación de la sanidad pública en la provincia de Córdoba, que los datos “conducen a pensar en una privatización de los servicios sanitarios, lo que supone no sólo una seria amenaza para los profesionales de este sector, sino también para la calidad de los servicios que asisten a la ciudadanía en esta materia”.

Heredia ha hecho referencia a la "falta de información" sobre los datos de cobertura de vacaciones y vacantes de este verano y ha manifestado que "se desconocen los datos definitivos de contratación". La secretaria provincial de Sanidad ha expuesto que "los datos que sí se conocen reflejan contrataciones que van de semanas a tres meses, provocando que, al final, sean varias personas las que terminen ocupando las distintas vacantes de un mismo centro a lo largo de verano, repercutiendo en la funcionalidad y en la estabilidad laboral, por no hablar de la calidad del servicio por los periodos de adaptación y la relación que se establece entre los usuarios y las personas contratadas”.

Además, ha aludido a que "en los distritos no haya previsto, hasta el momento, plan vacacional y nos conste la intención de no cubrir las plazas vacantes, así como tampoco las plazas covid”.

Un 25% de bajas de TCAE y celadores en el Reina Sofía

Por su parte, la responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos en el hospital universitario Reina Sofía, María Eugenia Urbano, ha lamentado que no se cubran el 25% por ciento de bajas que hay actualmente en los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) o la similar situación que atraviesan los celadores en el hospital, así como la externalización de servicios como los de lavandería o mantenimiento”.

Ante esta situación, María Carmen Heredia ha exigido a la Junta "transparencia" y que ofrezca "datos reales de los contratos que va a ofertar por categoría y no las jornadas que se adjudicarán a cada una de ellas". Ha criticado a su vez "el déficit de contrataciones por incapacidad temporal, reducciones de jornadas y permisos sin sueldo, que es un derecho del trabajador, o sustituciones por distintos motivos, que se están cubriendo con contratos mensuales renovables”.

Hospital de Montilla y Área Sanitaria Sur

Con respecto al caso concreto del área sanitaria sur y el Hospital de Montilla, la creación de las dos áreas sanitarias en el sur de la provincia "no llegan a materializarse”, ha criticado María Carmen Heredia, que ha recordado que “este hospital,funcionó perfectamente durante la pandemia" y que, una vez pasada la crisis sanitaria, "ni siquiera se da salida a su UCI, que desde la Consejería de Salud indican que no se encuentra en condiciones, derivando a pacientes por esta causa y para diagnósticos y tratamientos como la radioterapia a otros hospitales como el de Lucena, Cabra, Puente Genil e incluso Córdoba, o inutilizando quirófanos de este hospital para no afianzar al personal médico”.

Acerca de estas críticas, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha replicado que tiene previsto dar información esta semana sobre el plan de contratación de verano en la sanidad pública.

Críticas de CCOO

Por otro lado, el sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitario de CCOO de Córdoba ha considerado también este miércoles que "el plan vacacional presentado por los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Córdoba es ridículo puesto que solo se va a cubrir un escaso 25% de los casi 11.000 profesionales del SAS en la provincia".

El secretario General del mencionado Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha lamentado que “un año más nos encontramos con una escasa oferta de contratación que no permite dar la prestación sanitara que la ciudadanita tiene que recibir. Este plan vacacional solo va a permitir mantener en activo determinados servicios y, sin duda, va a conllevar cierre de camas, bajada de actividad de quirófanos, y lo más grave, el aumento de las listas de espera que el SAS no actualiza desde junio 2022 y que mucho nos tememos que casi se han duplicado en el último año”.

Denuncia de SAE

El sindicato de técnicos de enfermería (SAE) ha denunciado a su vez este miércoles que "el plan de contratación establecido por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la provincia de Córdoba durante los meses de verano deja las plantillas de Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) bajo mínimos, tanto en la atención hospitalaria como en la primaria. Así, por ejemplo, en este primer nivel asistencial, compuesto por 21 centros de salud en la provincial, sólo se quedará un TCE por centro".

"Cada año se repite la misma situación, poniendo en riesgo la integridad de los profesionales, que ven incrementado considerablemente su trabajo, lo que genera episodios de estrés y ansiedad, y mermando la calidad asistencial a la que tienen derecho los usuarios, que durante los meses estivales se incrementan debido a la población flotante", ha añadido este sindicato.