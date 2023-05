El Hospital Universitario Reina Sofía ha organizado un emotivo acto de despedida a los 114 especialistas internos residentes que este año termina su etapa de formación. En el acto, guiado por el showman Alberto de Paz, se han puesto de manifiesto algunos de los recuerdos más importantes, el papel del residente dentro del sistema sanitario y también ha habido espacio para las anécdotas. La delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, la directora gerente, Valle García, y la jefa de Estudios del hospital, Elisa Roldán, han participado en este encuentro en el que también se hace entrega del premio Profesor Doctor Carlos Pera al residente excelente.

La música de bandas sonoras relacionadas con la Medicina y la salud han roto el hielo del encuentro en el que se han repasado los principales hitos y aspectos que han marcado la vida profesional y personal de estos especialistas. La mayoría de ellos comenzaron en 2019 su formación en este hospital, por lo que la mitad de la misma ha estado marcada por la pandemia.

Según han destacado el residente de cuarto año de Reumatología, José Miguel Sequí, en su discurso fin de residencia “somos una generación que ha pasado la mitad de su formación como especialista en mitad de una pandemia y eso deja huella. Muchos tuvimos que adaptarnos en su momento a situaciones que, cuando empezamos, no esperábamos encontrarnos y por ello seguramente tengamos en cierta manera, una formación extra”. Por su parte, Ana González, también residente de cuarto año de Hematología ha destacado que “durante 4 y 5 años hemos sido uno más del hospital, hemos intentado aportar lo mejor y aprender de cada uno de nuestros compañeros, un día como hoy nos despedimos de una de las mejores etapas de nuestras vidas”.

Un grupo de numerosas especialidades

Este año el hospital despide a 114 residentes. El grupo más numeroso es el del personal médico, que en esta ocasión concentra a 71 profesionales de especialidades hospitalarias y 26 de Medicina Familiar y Comunitaria. Además, culminan su etapa formativa una bióloga de la especialidad de Inmunología; tres farmacéuticos (dos de Farmacia Hospitalaria y una de Microbiología) y dos psicólogas clínicas. En las especialidades de Enfermería finalizan once profesionales de enfermería pediátrica, enfermería obstétrico-ginecológica, enfermería del trabajo, enfermería familiar y comunitaria.

A todos se ha dirigido la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, señalando el “importante papel que han desempeñado en el sistema sanitario durante su etapa laboral, ya que han sido los primeros especialistas que han desarrollado una etapa formativa marcada por la pandemia. Llegasteis en 2019 sin pandemia y termináis vuestra residencia justo en el momento en el que acaban de decretar su fin. Sin vuestro trabajo, compromiso, esfuerzo y profesionalidad nos hubiera resultado mucho más difícil afrontar esta situación”.

En esta línea, la directora gerente, Valle García, se ha sumado al agradecimiento de la delegada destacando “el privilegio de haber trabajado con un equipo como el que hoy estáis aquí. No solo por los valores que ha señalado la delegada, también por vuestra capacidad de adaptación en un contexto tan singular como el vivido y por la ilusión y motivación que nos inyectáis”.

La jefa de Estudios, Elisa Roldán, ha destacado también el trabajo de los tutores de residentes, un equipo que en el hospital asciende a 168 profesionales. En esta línea, también ha recordado el esfuerzo que se viene realizando por seguir sumando nuevas plazas de formación. En este sentido, el hospital cuenta con 126 plazas por año, 39 más que hace cinco años.

Tras los discursos, Alberto de Paz ha invitado a varios residentes a participar compartiendo algunas de las más divertidas anécdotas que han vivido durante estos años de formación poniéndoles a cada una de ellas su propia banda sonora. Soy cordobés, una nana, we are the champions, farmacia de guardia o Érase una vez la vida son algunos de los títulos de bandas sonoras que han puesto color a este emotivo acto.

Premio Profesor Carlos Pera al residente excelente

También en esta edición, el acto ha recogido la entrega del premio Profesor Doctor Carlos Pera como reconocimiento al residente excelente, patrocinado por Mutual Médica. Este galardón trata de reconocer a los residentes con mejores trayectorias profesionales durante sus años de formación.

El trabajo del jurado no ha sido fácil y, finalmente, los premiados han sido para Carlos Alzás Teomiro, de Endocrinología y Nutrición, y José Miguel Sequí Sabater, de Reumatología. Tras el reconocimiento se ha concluido el acto con una foto de familia y la recogida de sus respectivas orlas de promoción.