El pleno ha sacado adelante con los votos a favor de PP, Cs y Vox, la abstención de David Dorado, PSOE e IU y el voto en contra de Podemos la aprobación inicial del Proyecto de Ordenanza Reguladora del Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales, promovido por el Imdeco. La norma, ha explicado el presidente del instituto, Manuel Torrejimeno, persigue «determinar los derechos de los usuarios, el uso adecuado de los equipamientos, facilitar de manera ordenada el uso de estas instalaciones, la forma de acceso, reservas y las normas de comportamiento».

La aprobación inicial ha sido uno de los pocos temas que ha traído debate en el pleno a cuenta de la prohibición del nudismo integral que contempla el texto, que sí habla de disponer espacios en piscinas municipales para la práctica del toples.

Las izquierdas han criticado esa prohibición expresa del nudismo y la denuncia más vehemente ha venido de parte de la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, que ha recordado que esta práctica «es legal en España desde hace muchos años» y que reprochó que «nos ponemos tan moralistas que nos saltamos normas de rango superior», en alusión a la posible cobertura que del nudismo hace la Constitución. Antonio de la Rosa, de IU, ha afirmado que no tiene sentido «restringir la desnudez en una ordenanza», mientras que Carmen Campos, del PSOE, ha señalado que se trata de «prohibir algo que no está prohibido». El alcalde, José María Bellido, les ha recordado que solo se trata de una aprobación inicial y que es posible modificar el texto.

Un posible pleno para los presupuestos

La mayoría de los grupos de la oposición han echado en cara al cogobierno de PP y Cs que celebren este viernes una junta de gobierno local extraordinaria para aprobar los presupuestos, a sabiendas de lo complicado de sacarlos adelante con las elecciones de por medio. El delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, ha asegurado, sobre la posibilidad de celebrar un pleno extraordinario para las cuentas, que no lo convocará si sabe que no tiene apoyos (que parece no tenerlos) y ha insistido en que el trabajo se ha dejado hecho para el gobierno entrante.

La ReMPS pide más apoyo

Un nutrido grupo de integrantes de la asociación Red de Madres y Padres Solidarios (ReMPS) ha estado en el pleno para escuchar la declaración institucional aprobada en defensa de ayudas a este colectivo. Sin embargo, también ha habido espacio a la reivindicación, pues han recoraddo que celebran su efeméride el último día de febrero y este año no lo han hecho por la falta de apoyo municipal. Dentro de las reivindicaciones también han estado las familias del colegio Santuario en defensa de la escuela pública.