«Este premio me lleva a mis raíces, algo muy importante para avanzar»

Son muchos los galardones que reconocen el dominio técnico, la armonía y el preciosismo del trabajo de la bailaora y coreógrafa cordobesa Olga Pericet, pero el que recibirá el próximo 10 de mayo como Cordobesa del Año, otorgado por Diario CÓRDOBA, emociona especialmente a la artista, ya que viene de su tierra y la traslada a «mis raíces, lo que es muy importante para avanzar». Su capacidad de aunar las distintas disciplinas de la danza española, actualizándolas en un lenguaje interpretativo con sello propio, su versatilidad escénica y su valiosa capacidad de transmisión han elevado a la bailaora cordobesa a lo más alto de la danza española. Todo esto la hace merecedora de un premio que Pericet coloca «en un lugar especial».

Es una de las pocas artistas que se desenvuelve con asombrosa genialidad en universos tan diferentes como la danza clásica, la contemporánea y el flamenco. ¿No hay límites en su baile?

Los límites son los que tú misma te pones, y yo no soy una superwoman. Aunque es cierto que a nivel mental y creativo intento no ponerlos para tener la mayor libertad posible.

Siempre se ha movido entre la danza, ¿en este momento de su carrera se siente más bailarina o más bailaora?

Depende del proceso o de la creación que haga. Es verdad que ahora estoy en un reencuentro con mis principios, pero creo que soy híbrida por naturaleza y la madurez ha hecho que me sienta más bailaora. Si tengo que clasificarme, diría bailarina, porque conlleva las dos cosas, y es donde me identifico más. Mi especialidad podría ser la de bailaora, pero yo soy bailarina.

¿Quiénes son sus referentes? ¿En quién se fija o se ha fijado?

Desde los que tenemos como referentes de siempre, figuras como Carmen Amaya, Antonio el bailarín o La Argentinita, hasta mis propios compañeros, con quien he ido introduciéndome en otras danzas y de los que he aprendido mucho. Por ejemplo, Manuela Carrasco, Matilde Coral, Carmen Mora, Marcos Flores, Manuel Liñán... No me gusta dar nombres porque siempre se queda alguno en el tintero. Pero ellos componen toda una enciclopedia de la que luego tu sacas tu propio estilo.

Recogerá el premio Cordobesa del Año, un galardón que llega desde su tierra. ¿Le saca alguna espinita? ¿Ha sentido a veces que aquí no se han fijado suficientemente en su arte aunque estuviera bailando en medio mundo?

No me quita ninguna espinita, aunque me hubiera gustado estar más presente. Cuando tomas distancia de tu tierra la entiendes más, y Córdoba, a diferencia de otras ciudades, no impulsa lo que tiene, parece que no es consciente de ello, y no hablo solamente del baile, sino de la potencia que tiene la ciudad. Yo me siento satisfecha y reconocida, nunca he sentido que Córdoba no me quisiera, pero tampoco he tenido una programación allí, aunque no es algo que solo me pase a mí. Quizá ahora empiece abrirse, pero hay una ausencia de reconocimiento a todo el poderío que tiene Córdoba. Se necesitaría más apoyo de base para con sus festivales flamencos y en las actividades educativas de la carrera de sus artistas jóvenes que empiezan a despuntar. Me da rabia con el gran potencial, la solera y la gran identidad que tiene esta ciudad para estar a la cabeza de muchas cosas que están ocurriendo. Son muchos los cordobeses que están fuera y son auténticos fenómenos en sus profesiones y grandes renovadores en su campo. Eso también me alegra muchísimo y me entristece por otro lado. Soy consciente de que hay ganas de un nuevo impulso, pero desconozco la razón de por qué no se hace esta evolución.

¿Cómo recibe este premio de su ciudad, qué significa para usted?

Es algo muy importante porque igual que digo que no me quita ninguna espinita, también te digo que es algo muy satisfactorio. Emocionalmente, llega a mis raíces internas, que es algo muy importante porque me siento muy cordobesa y el hecho de que mi ciudad me reconozca reafirma mi manera de sentir. Estoy muy agradecida porque me lleva a mis recuerdos, algo que es muy importante para avanzar, es un regalo que me ha dado mucho impulso y emocionalmente significa mucho. Coloco este premio en un lugar especial que no tiene comparación con el resto.

Se marchó de Córdoba cuando apenas terminó sus estudios. ¿Por qué tomó esa decisión?

Cuando terminé mis estudios en Córdoba no había salida para desarrollarme y tuve que irme fuera. También soy curiosa, quería explorar nuevas cosas y sabía que mis sueños no se cumplirían en mi ciudad, tenía que salir.

¿Cómo ha visto la evolución de la danza flamenca en Córdoba? ¿Cree que para triunfar en este mundo hay que salir de nuestras fronteras?

Creo que todo ha cambiado mucho, pero si quieres alcanzar un sueño tienes que irte. Y hay muchos grandes artistas cordobeses que están triunfando fuera de España.

Participará en los cursos de la próxima edición del Festival de la Guitarra. ¿Qué hace falta para bailar flamenco? ¿Se puede aprender?

Claro que sí, y se puede aprender de muchas formas. Normalmente, yo imparto clases a profesionales, pero algunas veces me han propuesto dar lecciones a nivel básico y a mí me encanta porque implanto una manera de entender el flamenco que creo que se entiende como juego, cultura, como una tradición sin prejuicios, desde la naturalidad. Lo importante es estar cerca del flamenco para que también se sepa lo que es, porque hay mucho desconocimiento.

Acabamos de conocer la aprobación de la Ley Andaluza del Flamenco. ¿Cómo ha recibido la noticia?

Es algo esperanzador. Siempre que salga una ley para promover, para apoyar, es una buena noticia. Pero lo cierto es que hasta que no se materialice no sé qué decir. No quiero ser negativa, pero hasta que no vea en qué se traduce esta nueva normativa no puedo contestar a esa pregunta.

Triunfa actualmente con el espectáculo ‘La leona’, que presentó hace unos meses en Córdoba. ¿Cómo va el recorrido del espectáculo?

Va muy bien, estoy muy contenta. Después de pasar por algunos teatros nacionales, ahora nos vamos a Nuevo México y al festival flamenco de Londres. Le veo muchas posibilidades de apertura y habrá un segundo capítulo que será independiente, aunque la temática seguirá siendo la evolución de la guitarra flamenca, no solo la Leona. Empiezo ya a producir ese segundo capítulo, que se verá a final de año.

Es usted incansable. ¿De dónde saca tanta energía?

Sobre todo, de la motivación. También es fruto de este sistema, que te hace seguir produciendo, aunque a mí no me sale parar, pese a que aveces el cansancio, tanto físico como mental, me puede. Pero si un día me apago, al siguiente me levanto.