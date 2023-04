La Universidad de Córdoba (UCO) afronta la el 8º congreso Córdoba, ciudad de encuentro y diálogo: Bienestar y paz a través de la educación y la investigación con una apuesta por la mediación y la educación como vía para la resolución de conflictos. "A veces pensamos que los problemas se resuelven sin conocimiento y cada vez más se demuestra que se necesita metodología y técnica para resolver cualquier conflicto", ha señalado el rector de la UCO, Manuel Torralbo, este lunes en la inauguración de estas jornadas en las que se pondrán sobre la mesa estas premisas con diferentes ponencias que se sucederán hasta el miércoles 26 de abril.

Para ello contarán con distintas voces especialistas procedentes de especialistas procedentes de España, Ecuador, Brasil, Colombia y México como el codirector del congreso, Francisco Gorjón, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gorjón ha asegurado que la UCO "es una institución insigne en cuanto al estudio de la paz y el bienestar" y que esta materia "se ha convertido en un eje transversal en la investigación y la educación".

En las distintas ponencias se pondrá sobre la mesa la necesidad de abordar los conflictos desde la mediación y el diálogo. "Necesitamos generar una cultura y necesitamos generar corresponsabilidad con la ciudadanía en general porque desde la práctica profesional se puede lograr un Estado que nos permita gozar de una mejor calidad de vida", ha continuado el académico mexicano.

De esta forma pretenden también "que la formación que están recibiendo los jóvenes en este ámbito permee en la sociedad", anunció el rector del la UCO, quien añadió que "la Universidad lleva apostando desde la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos por esa cultura de paz y democrática. Hay que luchar para que los conflictos no lleguen a ese punto de no retorno", no solo con iniciativas como este congreso sino también como el recién creado Seminario Permanente de Periodismo en Zona de Conflicto Julio Anguita Parrado orientado en el mismo sentido.

Apoyo institucional

Este congreso, que ya va por su octava edición, ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba, en su apuesta por formar a los jóvenes "para lograr un mejor futuro de la sociedad cordobesa, mucho más sostenible", indicó la delegada de Promoción, Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar, que también estuvo presente en la inauguración. Aguilar ha abogado por “recuperar en nuestra agenda acciones que se focalicen en esa recuperación de los valores que nos ayuden a construir a una sociedad más equilibrada, más saludable

Programación

El VIII Congreso cuenta con un nutrido panel de profesorado latinoamericano de México, Brasil y Ecuador, junto a ponentes de las universidades españolas de Burgos, Alicante y Complutense que plantearán durante tres días líneas de debate en torno a la paz en sus múltiples facetas: la paz interior, la paz social, la paz de espíritu y trascendente y la paz material.

Durante la jornada de hoy los asistentes han podido disfrutar en el salón de actos del Rectorado de las ponencias Universidad y gestión adecuada de conflictos: retos para la convivencia, a cargo de Leticia García Villaluenga, de la Universidad Complutense de Madrid; y El poder de la mediación y su efecto transformador en la educación para la paz, dirigida por Gorjón.

La propuestas continuarán hasta el miércoles, en el Salón de Columnas del antiguo Rectorado con una programación más amplia que trabaja en esta misma línea para transmitir el mensaje a los jóvenes.