El Ayuntamiento de Córdoba habilitará espacios para el toples en las piscinas municipales este verano. Así lo ha avanzado este lunes Manuel Torrejimeno, concejal y presidente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), después de la celebración de la junta de gobierno local en la que se ha aprobado la ordenanza que regula los usos de las instalaciones deportivas municipales adscritas a este organismo.

Torrejimeno ha recordado que Córdoba carecía de una ordenanza en esta materia y, precisamente, la necesidad de aprobarla ha surgido a raíz de un "problema" ocurrido el año pasado "en una piscina municipal en Fuensanta por el tema del nudismo. Ante el hecho de no tener esa reglamentación, la hacemos", ha comentado.

"En algunas zonas"

Respecto al nudismo, esta ordenanza recoge que "en las zonas de baño, playas y zonas comunes no está permitido nada de nudismo". Además, el nudismo integral "no está permitido en ninguna piscina, so pena de que se pueda regular más adelante específicamente", ha aclarado, dejando la puerta abierta a esta actividad. En cuanto al toples, ha confirmado que "se habilitarían algunas zonas, pero no en las zonas de playa y de piscina o zonas comunes como puede ser la restauración, ahí no está permitido", ha precisado.

A preguntas de los periodistas, el presidente del Imdeco ha afirmado que la acotación de estos espacios se realizará "para este verano", aunque ha avanzado que dependerá de diferentes cuestiones como "la demanda que pueda tener" la piscina en concreto y los usos ya existentes. En esta línea, ha aludido a la elevada demanda que registran algunas piscinas y ha detallado que en estos casos "es complicado habilitar una zona restringida". No obstante, se ha comprometido a que "todo se estudiará. Dependiendo de la estructura que tenga cada piscina, intentaríamos habilitar una zona".

Derechos de los usuarios

En cuanto a la finalidad de la ordenanza, ha indicado que, en líneas generales, "con este documento se pretende la determinación clara de los derechos de las personas usuarias, así como la adecuada ordenación de las instalaciones deportivas municipales, cuidando de que se haga un uso adecuado de su equipamiento, infraestructuras y mobiliario urbano", ha detallado. "También dota al Imdeco de seguridad jurídica, que hasta ahora no la tenía", ha añadido respecto a las finalidades de la norma.

Esta ordenanza afecta a las instalaciones gestionadas por el Imdeco y también a los centros deportivos de gestión indirecta. La aprobación definitiva corresponde al Pleno. En un primer momento, le llegará el expediente para su aprobación inicial y una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizado el plazo de alegaciones, regresará al Pleno para su aprobación definitiva, según ha detallado.