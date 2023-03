Grupo WICO y Autismo Córdoba han estrenado un documental sobre el autismo, llamado Llegar a ti, con motivo del Día del Trastorno del Espectro Autista (TEA), celebrado mundialmente este sábado 2 de abril y que se puede ver en el canal de YouTube de Grupo WICO.

La presidenta de la asociación Autismo Córdoba, Francisca Suárez, cuenta que el autismo es conocido como la discapacidad invisible, no solo porque no tenga un fenotipo asociado, sino porque, “hoy en día, sigue habiendo un gran desconocimiento”.

Por eso, este proyecto pretende visibilizar el TEA y dar voz a personas con autismo, sus familias y los profesionales de dicha asociación, que trabajan cada día con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los usuarios.

Testimonios de familias

Entre los participantes de este documental encontramos a Laura y Berta, dos madres de niños que fueron diagnosticados con autismo hace apenas un año, y que vieron la luz al encontrar la guía de la asociación.

José Luis Gisbert, miembro del Equipo de Orientación Educativa (EOE), explica la importancia de la detección precoz para llevar a cabo una correcta intervención en la que participen familia, escuela y centro de atención temprana en favor del menor. Además, expone que, en los últimos años, hay cada vez más adultos que solicitan un diagnóstico.

El trastorno en la etapa adulta

Este es el caso de Almudena, que tardó mucho tiempo en conseguirlo, debido a que no hay apenas profesionales especializados en diagnóstico de mujeres adultas con autismo en nuestro país. Al igual que ella, Sara quiere desmentir todos los mitos que existen sobre las personas con autismo, una condición que no es exclusiva de un género, como muchos piensan, y que no implica ser “asocial” ni ser incompetente.

Qué rasgos caracterizan al autismo

La psicóloga de Autismo Córdoba Inmaculada García Valiente detalla en este trabajo audiovisual cuáles son los rasgos generales característicos del autismo, sin olvidar que se trata de un espectro muy amplio y que cada persona es diferente, lo que requerirá de unos recursos y apoyos específicos para potenciar lo mejor de cada uno.

Es el caso, por ejemplo, de Gonzalo. Un usuario adulto de Autismo Córdoba, que tiene muy claro que lo que se le da genial son los camiones y los autobuses, por eso quiere ser camionero o trabajar en un taller mecánico.

Paco Álvarez es su tutor en la unidad de día de adultos de Autismo Córdoba, a la que acuden usuarios, que ya han finalizado su etapa de escolarización para trabajar, realizar actividades juntos y fomentar su autonomía. Porque, tal y como dice Álvarez, “cuanta más autonomía tengan, van a llegar a ser más felices”.

Autismo Córdoba, entidad nacida en 1995

Este es uno de los objetivos de la asociación Autismo Córdoba, entidad que desde el año 1995, trabaja con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias, así como dar visibilidad al Trastorno del Espectro Autista.

En favor de este propósito, el proyecto ha sido promovido por Grupo WICO, empresa local de servicios de internet, móvil, fijo y televisión, y realizado mediante su productora audiovisual, WICO media.

El vídeo Llegar a ti es el primer capítulo de una serie documental, llamada Derecho a volar, que será producida en colaboración con el Foro Discapacidad y Sociedad, del Distrito Noroeste de Córdoba.

De esta manera, Grupo WICO asegura que dará voz a diferentes colectivos y personas con discapacidad de Córdoba ciudad. Próximamente, comenzará el rodaje de un nuevo capítulo, que será protagonizado por Asaenec, Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad Mental de Córdoba.