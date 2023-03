Menos de la mitad de los cordobeses se hace la prueba para la detección precoz del cáncer de colon

Menos de la mitad de la población cordobesa de 50 a 69 años (un 44,4% del total), que puede beneficiarse de la realización de forma gratuita, con cargo a la sanidad pública, de un test de sangre oculta en heces, que contribuye a la detección precoz del cáncer de colon, acude a realizarse esta prueba indolora.

Según datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), durante el pasado año se envió una carta avisando a la población de referencia, que es la que tiene entre 50 y 69 años, que podía realizarse esta prueba, y se la efectuaron 100.484 personas en la provincia de Córdoba, un 44,4% del total. De entre los que se hicieron el test, el 8,8%, 6.835, dieron positivo. Por este motivo, se llevaron a cabo 4.874 colonoscopias. El dato de participación durante 2022 fue de 4 décimas superior al año 2021, en el que hubo un 40% de aceptación a la prueba.

Situación en la capital

El director del distrito Córdoba-Guadalquivir, Francisco Javier Fonseca, señala que el caso concreto de estas dos áreas sanitarias, que incluyen a la capital cordobesa, el porcentaje de aceptación en la realización de esta prueba es del 44%, similar al provincial, de modo que durante 2022 se invitó a 130.751 cordobeses de 50 a 69 años a que se hicieran el test de sangre oculta en heces y aceptaron la realización de la prueba 59.461 personas, aunque luego entregaron el resultado 45.970, un 77% de los que dieron el visto bueno inicial, resultando positivos un 9,57% de los test.

La AECC anima a beneficiarse del diagnóstico precoz

La vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba, (AECC), Mercedes Osuna, ha hecho este viernes un llamamiento a la población cordobesa a que se realice esta prueba indolora para el diagnóstico precoz del cáncer de colon, con motivo del día de concienciación frente a este tipo de cáncer. Dentro de la campaña Mueve el culo, que fomenta hábitos saludables para evitar enfermedades como el cáncer, Osuna ha recordado que el cáncer de colon es el más frecuente en hombres y mujeres, si se suman ambos sexos, y además es una patología que en aumento. Sin embargo, ha resaltado que, gracias a la detección temprana de esta patología, que se puede lograr haciéndose el test de sangre oculta en heces, el cáncer de colon se puede pillar a tiempo y curarse en un 90% de los casos si se detecta en su fase más inicial. Mercedes Osuna ha estado acompañada por representantes de todos los hospitales cordobeses (hospital Reina Sofía, hospital QuirónSalud, hospital Cruz Roja, hospital San Juan de Dios) y por representantes del Ayuntamiento.

En esta línea, la vicepresidenta de la AECC ha expuesto que en Córdoba es necesario incrementar el número de personas que se hacen la prueba y también en Andalucía, ya que en la región el porcentaje de aceptación es del 54% y la media nacional es 8 puntos superior.

Una prueba a la que no hay que tener miedo porque no duele nada

Osuna ha animado a la población a que no tenga miedo de hacerse esta prueba, "que no duele nada", y que no significa que se vaya a tener que cáncer, pero que en el caso de que pueda detectarse de forma inicial contribuirá a una mejor supervivencia. Mercedes Osuna ha subrayado a su vez que quien haya recibido la carta del SAS animándole a hacerse la prueba de sangre oculta en heces y no se la hiciera por algún motivo o no ha recibido esta citación, puede acudir a su centro de salud a preguntar, pedírselo a su médico de familia o llamar al teléfono 957001737.

Las farmacias ofrecen su colaboración en el diagnóstico temprano

También ha estado presente en el acto de la AECC, Josefina Redondo, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos, que ha instado al Servicio Andaluz de Salud a que tenga en cuenta el valor y la enorme presencia de farmacias en las poblaciones para poder extender la campaña de detección del cáncer de colon, pues pueden ser puntos para la recepción de muestras y así contribuir a poder reducir la incidencia de este tipo de patología tumoral tan prevalente entre la población.

700 casos al año de cáncer de colon en Córdoba

Unas 700 personas en Córdoba y más de 6.000 personas en Andalucía serán diagnosticadas en 2023 de cáncer de colon, un tumor que continúa consolidándose como uno de los de mayor incidencia (número de nuevos casos) y prevalencia (número de casos totales) en España y Andalucía, y también uno de los que tiene mayor índice de mortalidad, según los datos de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM). Como consecuencia de este tumor, cerca de 300 personas fallecieron en Córdoba durante 2022.

En los últimos cincos años, la tasa de incidencia del cáncer de colon creció en Andalucía más de un 8% y se prevé que esta línea siga con un crecimiento sostenido en el futuro, también a nivel nacional, debido a diversos factores como el envejecimiento de la población, el crecimiento demográfico, o las mejoras en las técnicas de diagnóstico precoz y cribado en la población, que localizan los tumores en estadios más tempranos, y, por lo tanto, facilitan su tratamiento.