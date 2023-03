Gestación subrogada en Córdoba: pocos casos y anónimos para la sociedad

En Córdoba existen muy pocos niños nacidos por gestación subrogada, anónimos para la sociedad, porque sus progenitores mayoritariamente prefieren no dar publicidad de su situación. Una cifra pequeña, en comparación con los más de 2.500 menores gestados por esta vía y registrados en España desde 2010. Al margen de los casos de personas famosas, como ahora está ocurriendo con Ana Obregón, o antes ya pasó con Miguel Bosé, Miguel Poveda, entre otros, la mayoría de las personas que acuden a la gestación subrogada son parejas heterosexuales nacionales (sobre un 80%) con una edad que puede alcanzar hasta los 50 años y el 20% restante son parejas homosexuales u hombres solos, señala Miguel González, abogado en Universal Surrogacy, agencia andaluza pionera en derecho de familia y tramitación de solicitudes de gestación subrogada.

González expone que este bufete andaluz, con sede en Málaga, cuando nació en 2015 gestionaba unas diez peticiones anuales de gestación subrogada, pero apunta que la demanda ha ido creciendo hasta alcanzar ahora unas cien al año. Este abogado precisa que de Córdoba han recibido escasas solicitudes, no sabe si han podido ser 2 o 3, y hace ya años de ellas, siendo las provincias con mayor requerimiento de esta práctica, Sevilla, Málaga y Cádiz.

Influencia del retraso de la maternidad

González destaca que en el auge de personas que optan por esta práctica está influyendo el hecho de que en España cada vez se retrasa más la maternidad y cuando se decide tener hijos, a veces eso no es posible, ni con la ayuda de la reproducción asistida, por lo que hay quienes optan por la gestación subrogada, teniendo en cuenta que la adopción está muy burocratizada en España y puede suponer hasta una década de espera, sin tener seguridad de que sea luego favorable.

Universal Surrogacy trabaja con Estados Unidos, Grecia, Georgia y Ucrania, aunque con este último país ahora no por la guerra.

Coste económico de una gestación subrogada

En cuanto al coste económico de este tipo de gestación, en Estados Unidos puede ir de 130.000 a 200.000 euros, al ser allí la sanidad totalmente privada; en Grecia, entre 77.000 y 87.000 euros, y en Georgia, unos 65.000 euros. El plazo que permitiría completar todo el trámite ronda entre uno o dos años, indica Miguel González.

Qué dice la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida

A Antonio Javier Pérez Martín, titular del juzgado de Primera Instancia número 7 de Córdoba, no le consta haber llevado judicialmente en este órgano ningún caso de gestación subrogada. Pérez Martín indica que, partiendo de los nuevos modelos de familia, que no son los que había hace décadas, la posibilidad de regular la gestación subrogada en España es algo que conllevaría un debate no solo legal, sino sobre todo ético.

Mientras llega o no ese momento, lo que prevalece es lo que dice el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida Humana. Este artículo deja claro que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga una gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncie a una filiación materna en favor del contratante de un tercero, expone este juez, que precisa que en España ese contrato no es válido, aunque sí lo sea en otros países.

Pérez Martín añade que en España «hace años hubo una proposición de ley, por parte de Ciudadanos, para crear una Ley de Maternidad Subrogada, pero no llegó a ningún lado».

El caso de Ana Obregón

Este magistrado apunta que Ana Obregón u otra mujer que opte por esta práctica deberá aportar para registrar al bebé en España una sentencia del país donde se ha realizado la gestación subrogada, que afirme que ella es la madre del menor.

Este juez sostiene que las gestantes firman previamente unos contratos en los que renuncian a su derecho sobre el recién nacido. A pesar de la aportación de una sentencia que diga que una madre ha renunciado al derecho del hijo que ha tenido a favor de otra persona, este juez aclara que el Ministerio Fiscal se puede oponer al registro de ese niño en España.

Entonces se puede iniciar un expediente como madre de adopción y, en un plazo más o menos de un año, normalmente el menor será suyo de pleno derecho cuando se le conceda la adopción. Cuando un hombre aporta el material genético y hace él este contrato puede inscribir al menor como su hijoz.