El consejo rector de la empresa municipal Viviendas de Córdoba (Vimcorsa) ha aprobado este jueves el presupuesto de 2023 con los votos a favor de PP, Cs y Vox, y las abstenciones de PSOE, IU y Podemos. Estas cuentas priorizan el impulso de viviendas para mayores y jóvenes, y mantienen las ayudas para el alquiler, la rehabilitación y la instalación de ascensores.

El presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes, ha destacado su satisfacción por este "avance" que ha calificado como "muy importante". Entre otras iniciativas, ha reseñado el objetivo de construir 60 viviendas y 100 inmuebles para el alquiler en Fátima, en los terrenos de la antigua cárcel, y otra veintena de viviendas para mayores y jóvenes en el Campo de la verdad. Para esto, será necesario incorporar suelo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que él mismo preside.

Por otro lado, Fuentes ha destacado que se destinan 1,5 millones de euros a la compra de terreno en el casco histórico y Santa Rosa, con objeto de impulsar viviendas en alquiler para los jóvenes y mayores.

En estos momentos, además, se están gestionando las ayudas para la rehabilitación e instalación de ascensores en 59 edificios del barrio del Santuario y San José Obrero (una zona declarada Área de Regeneración y Renovación Urbana), a las que el Ayuntamiento de Córdoba aporta 1 millón de euros.

Junto a otras actuaciones, el presidente de Vimcorsa ha puesto en valor los 1,2 millones que se emplearán en ayudas a la rehabilitación, la accesibilidad y la instalación de ascensores (se trata del tercer programa con este fin). Por otro lado, el presupuesto de esta empresa incluye 1 millón de euros para apoyar a las familias en el pago de los alquileres.

Proyectos en ejecución

Salvador Fuentes ha avanzado que este ejercicio esperan superar los dos millones de euros de beneficio gracias a la venta de los inmuebles de protección oficial de las fases una, dos y tres de San Jerónimo, el residencial que están construyendo en Huerta de Santa Isabel.

De otro lado, hay que destacar las dos iniciativas para facilitar vivienda en alquiler a los mayores que ya se encuentran en marcha. Por una parte, la construcción de 113 apartamentos en Sama Naharro, que comenzó el pasado febrero y durará, previsiblemente, 19 meses.

Asimismo, Vimcorsa está levantando 23 apartamentos para mayores pertenecientes a colectivos vulnerables en la antigua escuela Félix Ortega y estas obras se encuentran al 60% de ejecución.

Salvador Fuentes ha admitido que el nuevo presupuesto no se podrá aplicar hasta que el Pleno dé luz verde a las cuentas del Ayuntamiento de Córdoba para 2023 y ha confiado en que esto ocurra antes de las elecciones municipales, que se celebrarán el 28 de mayo.

Críticas de la oposición

Joaquín Dobladez, consejero en Vimcorsa por el PSOE, ha afirmado que este grupo municipal se ha abstenido en la votación de los presupuestos porque "hay algunas cuestiones que no teníamos claras e incluso el momento igual no es el más indicado", ha comentado en referencia a la proximidad de la cita con las urnas.

De su parte, Alba Doblas, de IU ha valorado que este presupuesto "es campaña electoral pura y dura. Recoge el mismo proyecto una y otra vez. No hay ningún proyecto nuevo, no hay nada culminado, no se ha comprado suelo en cuatro años y sí se ha regalado a la privada (ha señalado en referencia a Vimpyca) en Santa Marina", ha criticado.

Así, ha denunciado que "a dos meses de las elecciones, quiere blanquear su no gestión trayendo un acuerdo que no sirve para nada al consejo de administración".

En un comunicado conjunto, los grupos municipales de IU y Podemos han destacado que "ahora el PP pretende vender algo que no ha sido capaz de hacer en estos últimos cuatro años, algo que para los grupos municipales de IU y Podemos es absolutamente inaceptable".

En esta línea, en alusión a la falta de suelo para el impulso de nuevos proyectos, subrayan que "el PP propone una serie de solares que ya se habían propuesto en el mandato municipal anterior, que se quedaron pendientes y que si hubiera habido compromiso por parte del señor Fuentes se hubieran hecho desde el minuto 0, sobre todo si tenemos en cuenta que el presidente de Urbanismo y de Vimcorsa es la misma persona". En su opinión, el plan de inversiones "se debía haber presentado en el mes de diciembre".