Un tercio de consultas de centros de salud se resuelven por teléfono

Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en 2019 en la provincia de Córdoba el 6,4% de las consultas de atención primaria se resolvieron mediante atención telefónica, porcentaje que subió al 69,2% en 2020, y que bajó al 37,5% en 2021, para quedarse en un 33,4% en 2022 (un total de 100.177 consultas telefónicas). En el caso de Andalucía el uso de esta modalidad fue del 4,5% en 2019; del 65,3%, en 2020; del 34,3%, en 2021; y del 29,5%, en 2022.

El SAS indica que la sanidad pública andaluza ofrece a la ciudadanía las modalidades de consulta de demanda clínica presencial y telefónica para medicina de familia, enfermería o pediatría, de forma que el usuario puede optar por una u otra alternativa de acuerdo con su necesidad.

La Junta precisa que los trámites burocráticos (renovación de medicación o bajas) o resolución de dudas son los que más se resuelven por consulta telefónica, mientras que la atención presencial suele ser elegida por aquellos pacientes con un padecimiento que desean ser evaluados clínicamente por un profesional médico.

El SAS resalta las ventajas del modelo de atención telefónica para determinados trámites, lo que evita desplazamientos innecesarios al centro de salud y esperas.

La vocal de atención primaria del Colegio de Médicos de Córdoba, Belén Muñoz, coincide en que la consulta telefónica es «bastante útil», ya que evita que el paciente se tenga que desplazar al centro de salud para resolver dudas o trámites administrativos, así como para renovar recetas, lo que permite que el usuario pueda seguir trabajando. Sin embargo, Muñoz aclara que «los médicos defendemos la importancia de la consulta presencial, siempre que estimemos realizar una valoración física y exploración del paciente, ya que por teléfono no se diagnostica una patología que es nueva», aunque no hubo más remedio en lo peor de la pandemia de hacer mucha consulta telemática.

Esta doctora añade que «es fundamental» que en atención primaria se siga mejorando la organización y limitación de la agenda de pacientes que debe atender a diario cada médico, «porque si tenemos mucha presión asistencial existe más riesgo de error. Lo que más necesitamos es más tiempo por consulta».

Por su parte, el coportavoz de la Plataforma Ciudadana para la Defensa del Sistema Público de Pensiones, José Villamor, recuerda que la mayoría de población mayor sufre la brecha digital, por lo que prefiere la consulta presencial a la telefónica, que «no les da tranquilidad». Villamor demanda más recursos para la sanidad pública, para que las citas no tarden tantos días, para que existan suficientes médicos en los centros de salud y hospitales públicos y se les hagan contratos dignos. Villamor entiende que esto contribuirá a que los médicos permanezcan más tiempo en su puesto de trabajo y a una mejor atención de los pacientes mayores, que sufren con demasiada frecuencia continuos cambios de doctores, y eso dificulta que conozcan bien sus dolencias.

Otra medida que el SAS ha puesto en marcha en los dos últimos años, con el objetivo de agilizar y mejorar la asistencia sanitaria en atención primaria es la llamada consulta de acogida. En Andalucía y Córdoba aproximadamente la mitad de los centros de salud y consultorios locales cuentan con consulta de acogida, en la que se resuelve hasta un 55% de demanda de asistencia. El incremento de actividad de las consultas de acogida ha sido notable, pues si en 2021 se contabilizaron en la provincia de Córdoba 61.266, en 2022 fueron 171.261, un 179% más.

Un usuario es derivado a una consulta de acogida cuando acude a su centro de salud de manera presencial y sin cita porque entiende que su situación no puede esperar a una citación posterior. En esta consulta es asistido por una enfermera, salvo situación de urgencia vital o clínica de gravedad. La enfermera realiza la primera valoración e identifica si el problema de salud se puede resolver en esta consulta o se necesita solucionar de forma colaborativa con el médico.

Las enfermeras responsables de las consultas de acogida se apoyan en 18 protocolos, diseñados por médicos de familia y enfermeras de la sanidad pública, contando con el respaldo y aprobación de sociedades científicas de atención primaria. Los problemas más frecuentes tratados en las consultas de acogida son dolor articular, cervical o lumbar; ansiedad, trauma leve, afta oral, herpes labial, odontalgia, orzuelo, diarrea, vómitos, anticoncepción de urgencia, molestias urinarias, picaduras, quemaduras, reacciones alérgicas, elevación aguda de la presión arterial e hipoglucemia leve.

Un 8% de usuarios pide cita y no va

Una circunstancia que influye en que los usuarios puedan obtener cita en un plazo más o menos corto de tiempo en atención primaria es la alta cifra de personas que cierran un día y una hora para ser vistos o llamados telefónicamente por su médico de familia y luego no acuden a la cita o no cogen la llamada. El Servicio Andaluz de Salud señala que el porcentaje de citas perdidas es del 7,21% en Andalucía y del 6,94% en Córdoba provincia. Para el SAS, «esta situación supone un perjuicio importante para la Administración y para el sistema sanitario público de Andalucía, ya que son citas para las que hemos dispuesto recursos y luego no han sido usadas», lo que va en «detrimento» de todos los usuarios y, en especial, de aquellos que requieren asistencia sanitaria y esto les causa más demora.

El director gerente del distrito sanitario Córdoba Guadalquivir, Francisco Javier Fonseca, precisa que en 2022 se perdieron más de 184.000 citas de atención primaria en estos dos distritos, un 8% del total de solicitadas, y de ese 8% un 21% fueron reincidentes. Fonseca añade que, desde el 1 de enero de este año, 750 usuarios de estos distritos han faltado 2 o 3 veces a una cita que habían demandado, ocasionando que entre 1.500 y 2.250 citas no se pudieran coger. Según Francisco Javier Fonseca, del 1 de enero al 10 de marzo de este año, 38.819 personas habían pedido cita en atención primaria en los distritos Córdoba-Guadalquivir y no la usaron, lo que equivale a un 7% del total de peticiones. «A quienes piden 2 o 3 veces citas y luego no van se les recuerda por SMS el enlace web para anular previamente la cita si no se va a poder acudir», destaca Fonseca.

Este directivo añade que la demora media para obtener una cita es actualmente mayor en la telefónica, sobre la presencial, ya que hay «mucha atención administrativa que se puede resolver por teléfono».