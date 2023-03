«Ser vegano va más allá de la comida, es una filosofía»

Alberto Martínez tiene 31 años, es graduado en Física, máster de Educación en Secundaria y máster de Lógica y Filosofía de las Ciencias, cofundador de la academia de debate Aljafe, donde es formador y experto en argumentación y, además, vegano y autor del blog Mi pump vegano, donde aclara dudas y analiza las cuestiones prácticas y éticas del veganismo.

¿Cuándo y por qué decidió hacerse vegano?

Tomé la decisión hace ocho años, después de ver una charla que me cambió el chip y de una conversación en redes sociales que me hizo ver que debía posicionarme por una cuestión moral contra la explotación animal. En mi caso, el impacto medioambiental y de salud de mi decisión fue extra. He investigado mucho sobre el tema y me di cuenta de que tenía una visión muy alejada de la realidad, pensaba que ser vegetariano o vegano sería algo muy difícil, que no podría llevar ese estilo de vida y que solo podría comer ensalada y verdura a la plancha. En realidad, ahora tengo una dieta más variada y equilibrada porque ser vegano me obligó a repensar cómo comía, a cambiar hábitos poco saludables y a probar otros alimentos. Mi novia también es vegana y vemos que cada vez hay más oferta.

¿En qué consiste ser vegano?

Mucha gente percibe el veganismo como una forma de enfrentarse a los problemas de nutrición o ambientales, pero ser vegano va más allá de la comida, la definición real hace alusión a lo filosófico, a si es necesario el sufrimiento animal que provocamos para alimentarnos, es una posición ética, una filosofía de vida que tiene impacto en la salud y en el medio ambiente. Por eso un vegano no quiere comer ni usar nada que venga de los animales, no solo la carne, el pescado, los huevos, la leche o la miel, tampoco ropa de lana o cuero. Si al final del día quiero evitar sufrimiento, tengo que entender qué seres sufren, es decir, vertebrados e invertebrados.

¿Las abejas también sufren al producir la miel?

He sido ayudante de laboratorio en certificación de calidad de mieles y hay una especie de abeja mielífera, la que transporta más polen, que es la que se fomenta para aumentar la producción y que desplaza a otros insectos.

¿La dieta vegana es más cara que la omnívora?

Depende de lo que comas. Si comes procesados, es más caro, pero si no, es bastante más barato porque el precio de la carne y el pescado, generalmente, es más alto que el de pasta, arroz, legumbres, hortalizas, verduras o frutas. Nosotros compramos algunos procesados con unos amigos por si algún día nos apetece y que nos salga más económico.

¿Tener una pareja no vegana es un problema?

Puede serlo, sí. Yo he tenido parejas no veganas y he comprobado que compartir valores y hábitos es algo importante en el plano personal.

¿Si tuviera hijos, serían veganos?

Si los tuviera, sí. Cuando se tienen hijos, se toman decisiones sobre cómo alimentarlos, no podemos tener en cuenta las consideraciones de los bebés y, por defecto, creo que la opción debe ser la más ética. Por supuesto, con una alimentación sana que incluyera vitamina B12.