Los especialistas detectan un aumento de consultas por el auge de la alimentación vegana

La preocupación por el planeta y el bienestar animal derivada del cambio climático y de los mayores niveles de concienciación de la población ha propiciado en los últimos años, sobre todo, tras el impacto de la pandemia de coronavirus, un interés creciente de la población cordobesa por adoptar hábitos de vida saludables. En un momento en que la inflación ha disparado los costes de la cesta de la compra, la alimentación ha pasado a estar en el centro y muchos cordobeses están mostrando su interés por dar un vuelco a lo que comen y probar una dieta vegetariana o vegana. Los nutricionistas confirman el aumento significativo del número de consultas relacionadas con este tema entre las familias, que quieren cerciorarse de que suprimir el consumo de carne y pescado (vegetarianos) o de cualquier producto de origen animal, incluidos huevos, leche o miel (veganos) no tendrá consecuencias en su salud.

Según el especialista en nutrición y dietética del hospital Cruz Roja de Córdoba, Francisco Guijarro, «incorporar una dieta vegana en los menores es un tema controvertido para los padres porque depende de cómo los niños toleran los alimentos». En su opinión, una edad adecuada para hacerlo sería a partir de los seis años «porque es entonces cuando se aconseja introducir los frutos secos, que son parte fundamental de la dieta vegana, ya que antes puede haber peligro de atragantamiento».

Insiste Guijarro en que todos los veganos, tengan la edad que tengan, tienen que suplementar la vitamina B12, que se obtiene de la carne y el huevo. La vitamina B12 interviene en la formación de glóbulos rojos y es muy importante para el rendimiento deportivo. Una dieta baja en esta vitamina se manifiesta con cansancio, debilidad física y mental, pérdida de apetito, de peso y anemia y a largo plazo, en problemas neurológicos y afectar a la memoria. «Las algas también aportan esta vitamina, pero habría que tomarlas en grandes cantidades para ingerir B12 en la proporción óptima», recalca.

El 2% de la población no come productos animales de ningún tipo

Sobre la edad de inicio, no todos los especialistas coinciden. La pediatra del hospital Reina Sofía, Mónica Rodríguez, destaca el incremento de personas que eligen este tipo de dietas, «aunque en España se estima que solo un 2% de las familias lo son frente al 7% de Reino Unido o el 10% de Alemania». Rodríguez recomienda en su consulta que «los menores de un año tengan una dieta omnívora y a partir de esa edad, si la familia opta por el veganismo, suplementen la ingesta de alimentos con vitaminas A, B, B2, D y B12, además de calcio, especialmente, hasta los 2 años». Según la pediatra, «la dieta vegana es segura si está bien planificada», por lo que sugiere que a edades tempranas esté supervisada por un profesional. En eso coincide con Guijarro, que señala que para que una dieta sea sana debe ser equilibrada y recuerda que los alimentos precocinados, sean onmívoros o veganos, se desaconsejan porque suelen ser muy hipercalóricos y contener conservantes que reducen su carácter saludable. Esto significa que no comer carne y pescado no garantiza una dieta más saludable per se ni tampoco es una forma para perder peso.

Rodríguez apunta además que no hay estudios a largo plazo sobre las consecuencias de una dieta vegana en la infancia, ya que se trata de una tendencia que está surgiendo recientemente y que requiere una población más amplia con una trayectoria más larga. En cuanto al crecimiento, afirma que la talla de un niño omnívoro es similar a la de un niño vegano, si bien el índice de masa corporal suele ser menor con esta dieta porque generalmente están presentes hábitos más saludables y más fuentes de energía.

Comer vegano fuera de casa

Comer en un bar o restaurante en Córdoba puede ser una dificultad para las personas veganas. En la ciudad, hay algunos restaurantes como Amaltea, La Mundi o La Bicicleta, que sirven platos vegetarianos y veganos. Según Hostecor, la mayoría de los restaurantes ya cuentan con algún plato en el menú para este público y si no, hay clásicos como las berenjenas, el salmorejo o la mazamorra que se pueden servir sin los añadidos de carne o miel.