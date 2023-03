El grupo municipal socialista va a pedir explicaciones por escrito al alcalde de Córdoba, José María Bellido, sobre dos decretos de multas de tráfico, leves y graves, que han prescrito y que supondrán una importante merma en los ingresos del Ayuntamiento de Córdoba. El PSOE denuncia que uno de esos expedientes contiene 20 sanciones y el otro, 731 (751 en total) y que el importe al que ascienden todas esas sanciones supera los 100.000 euros.

“Durante estos cuatro años hemos denunciado la mala gestión de este gobierno municipal del PP y siempre lo hacemos con datos, con papeles. No nos gusta inventarnos las cosas, nos gusta demostrarlas y hoy venimos a demostrar un caso más que esperemos que se quede sólo en eso: en mala gestión”, explicaba el portavoz, José Antonio Romero, quien ha apuntado también a una presunta prevaricación o a una posible responsabilidad contable de “algún político de este ayuntamiento”. Los socialistas recuerdan que el año pasado ya denunciaron que había multas urbanísticas sin cobrar por valor de 300.000 euros, también prescritas.

Cuatro años de retroceso

Romero ha asegurado que le gustaría pensar que esta prescripción de multas se debe a "una mala gestión porque si lo hacen porque no quieren cobrarlas le preocuparía mucho más". “Hemos demostrado en muchas ocasiones que con este equipo de gobierno que preside Bellido no ha habido ningún avance, que han sido cuatro años de retroceso en la atención al ciudadano, retroceso en las infraestructuras, retroceso en la limpieza, retroceso en la recaudación, retroceso en la ayuda al comercio de cercanía, retroceso en la mejora del patrimonio municipal, retroceso en la mejora del patrimonio histórico, etcétera. Las cuantías económicas que no se cobran hacen que la ciudad retroceda en general”, ha lamentado el portavoz.

Desde el PSOE destacan que las multas leves prescriben a los 3 meses y las graves a los 6. Por todo esto van a preguntar por escrito por qué han prescrito, cuántas son las sanciones que se han dejado prescribir o han prescrito en este mandato y cuál es la cuantía total. “Si esas explicaciones no nos convencen -anuncia Romero- pondremos toda esta documentación en manos de nuestros abogados”.

Respuesta del gobierno local

El delegado de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, ha respondido al grupo socialista diciéndole que esas 700 multas que se habrían prescrito suponen solo "el 0,1% del total de las tramitadas". El edil del PP quiso contextualizar el dato de la denuncia recordando que en el año 2021 se tramitaron 70.000 multas, y 65.000 multas, en el año 2022. "Cuando se tramita un volumen tan enorme pueden surgir problemas", admitió Torrico para explicar, a continuación, que en el caso de la denuncia del PSOE lo que ha ocurrido ha sido un problema con la grabación informática de dichas sanciones.

En este sentido, el edil del PP ha invitado al PSOE a darle la vuelta al titular porque "también se puede decir que se han tramitado el 99% de las multas impuestas". En cualquier caso, Torrico dice que se va a estudiar qué ha pasado y va a ver qué se puede mejorar desde el punto de vista del sistema informático. En todo caso, para el gobierno municipal esta denuncia pública visualiza "el lamentable" estado en el que está el grupo municipal del PSOE, al que acusa de haber dejado "muchos más" expedientes en su mandato. "Estoy a la espera de los datos", concluyó,