El delegado territorial de Economía y Energía, Agustín López, avanzó ayer que «el boom de fotovoltaicas, de energías limpias, que está habiendo en Andalucía y en Córdoba llevará aparejado, si hay capacidad de generación de esa energía, más creación y más instalación de industria».

Agustín López opinó que «tenemos que trabajar mucho en la atracción de iniciativa empresarial, pero tenemos que darle a esa empresa las condiciones energéticas para que pueda instalar sus proyectos aquí». Así, se mostró convencido de que este «es el inicio. No podemos tener un desarrollo industrial si no tenemos capacidad de generar energía, no solo energías limpias, sino a buen precio».

Recientemente, el consejero de Política industrial y Energía, Jorge Paradela, ha anunciado la constitución de una Alianza Andaluza por el Hidrógeno Verde y el delegado confirmó que se impulsará en las próximas semanas. «Es una muestra de la apuesta que hace el Gobierno de la Junta de Andalucía no solo por el hidrógeno verde, sino por todos los objetivos que están marcados desde Europa y desde España para la descarbonización y la utilización de energías limpias», explicó.

Respecto a esta iniciativa, comentó que «se quiere fomentar la colaboración pública y privada, sentar a todos los sectores, administraciones públicas y empresas privadas, para poner de manifiesto todo el conocimiento técnico e ir de la mano con el sector. Al final, estamos hablando de una revolución», aseguró.

El delegado de Economía destacó, además, que el hidrógeno verde «puede tener un desarrollo importante en Córdoba» y recordó que «hay un par de proyectos. El interés está. También Magtel había tenido interés en Puente Nuevo para un proyecto y es cuestión de aprovechar los recursos hídricos, que sabemos que son escasos en la provincia, pero lo que haya, desde luego, se puede aprovechar».