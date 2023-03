La mayoría de las demandas por vulneración de derechos del consumidor están relacionadas con incumplimiento del contrato pactado o contrataciones ilícitas de un servicios o producto. Según detalla Facua Córdoba, en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, los sectores que más vulneran estos derechos son las compañías de telecomunicaciones, eléctricas, la banca y las aseguradoras, las mismas que acumulan mayor número de reclamaciones.

En este sentido y con motivo de esta efeméride que se celebra este miércoles, 15 de marzo, desde Facua "seguimos reivindicando que el Gobierno deje de mirar para otro lado, que las administraciones cumplan con su cometido, actuando de manera contundente y sancionando de manera efectiva para que no se sigan vulnerando los derechos de los consumidores", ha apuntado el presidente de Facua Córdoba, Francisco Martínez.

Sectores con más reclamaciones

En este sentido, desde la organización denuncian que "hay sectores que cada día están poniendo más riesgo las economías familiares", refiriéndose al sector eléctrico, al que acusan de emitir "facturaciones indebidas" y "no aplicar los contratos de manera correcta, dice Martínez, quien también ha señalado al sector financiero "que sigue cobrando comisiones injustificadas y no devolviendo cláusulas suelo después de muchísimos años reclamando"; a compañías de seguros "que no atienden siniestros".

En este punto, el responsable de Facua en Córdoba ha recordado que "el Ayuntamiento de Córdoba tiene capacidad de inspección y sancionadora y no la lleva a cabo", al igual que la administración autonómica "que no es nada ejemplarizante ni contundente en sus sanciones " así como "el Gobierno de España que es el que tiene que actuar de inmediato en sectores primordiales".