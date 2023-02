El consejo de distrito de Villarrubia ha convocado a los vecinos de esta barriada periférica de Córdoba para celebrar el Día de Andalucía, este martes 28 de febrero, con una concentración a las 11.00 horas a la entrada de Villarrubia para reclamar, por un lado, a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, el prometido nuevo centro de salud, y por otro, al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que haga accesibles para todos los dos pasos subterráneos que permiten superar las vías del AVE que separan la barriada.

La cuestión, según ha lamentado el consejo de distrito de Villarrubia en una nota, es que "ha pasado un año y todo sigue igual", pues "las reivindicaciones que nos ocupan y preocupan a los vecinos de Villarrubia parece que no son del interés de las administraciones y no se avanza en su solución", y por eso "de nuevo celebramos el Día de Andalucía pidiendo inversiones, tanto a la Delegación de Salud, como a Adif, para que den una respuesta inmediata a las históricas demandas sobre el Centro de Salud y a los problemas de movilidad y accesibilidad en los subterráneos bajo la línea del AVE".

Respecto a la primera demanda, desde el consejo de distrito se ha recordado que "el Ayuntamiento de Córdoba ha puesto a disposición de la Delegación de Salud el suelo en el que se puede iniciar la construcción del nuevo centro de salud", que "para la delegada de Salud de la Junta, María Jesús Botella, es prioritario", pero lo cierto es que, después de que "ha sido salvado el que había sido siempre el problema o la excusa para la inacción de la Delegación de Salud sobre esta demanda", que era la falta de suelo, "ahora el problema es otro, el presupuesto", pues el proyecto no tiene partida en los presupuestos de la Junta para 2023.

De hecho, "a lo largo de 2022 este tema ha salido en prensa varias veces, con fotos de representantes de la Delegación de Salud en el suelo a ocupar, informando de las dimensiones del nuevo centro de salud, de la carta de servicios que tendrá, e incluso del importe total de la obra" y, es más, "el 17 de junio de 2022, a las 20.08 horas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en plena campaña electoral, dijo en Twitter' que se realizaría para ese año la redacción del proyecto del nuevo consultorio local de Villarrubia en Córdoba".

Pero, según ha lamentado el consejo de distrito de Villarrubia, "todo ha sido propaganda, ya que, a fecha de hoy, no tenemos noticia de que se haya dado ningún paso para hacer realidad este proyecto tan necesario para los vecinos de Villarrubia. Ha pasado 2022 y la señora Botella no ha cumplido, al no iniciar la redacción del proyecto y, además, informa que en 2023 tampoco se ha consignado ninguna partida en el presupuesto" de la Junta para la redacción del proyecto.

"Falta de movilidad y accesibilidad"

Junto a éste, otro de los problemas de Villarrubia, según los convocantes de la concentración, es "la falta de movilidad y accesibilidad existente" en esta barriada, "pues los dos pasos subterráneos construidos por Adif para pasar de un lado del barrio a otro no cumplen con los requisitos marcados en la normativa legal vigente en cuanto a barreras arquitectónicas, unas barreras que afectan diariamente a personas discapacitadas y personas mayores que ven negado su acceso a los diferentes servicios que les son necesarios".

Es más, según han criticado desde el consejo de distrito de Villarrubia, "llevamos sufriendo esta situación ya 30 años y no estamos dispuestos a seguir bajo el yugo de Adif" y, por ello, piden al Ayuntamiento que, "en cumplimiento de la moción aprobada recientemente, asuma el papel de mediador y trabaje para convocar una reunión en la que estemos presentes los representantes vecinales, para darle una solución definitiva a los problemas de accesibilidad provocados por ADIF en la barriada".