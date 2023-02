«Es difícil que haya mercado para más hospitales privados en Córdoba»

El hospital Cruz Roja de Córdoba celebra este año su 90 aniversario. Una efeméride que coincide con la consolidación de propuestas que se empezaron a gestar antes de la pandemia y que se han consolidado, a pesar de que este hospital, como la sanidad en general, tuvo que afrontar la grave crisis sanitaria ocasionada por el covid. Entre esas iniciativas sobresale el nuevo Instituto de Neurociencias, el mayor desarrollo de la cirugía bariátrica (frente a la obesidad) o los avances en cardiología, cirugía cardiovascular, oncología, neurocirugía, ginecología o reproducción asistida, entre otras especialidades.

¿Cómo afronta el presente y el futuro del hospital Cruz Roja?

Hemos pasado por momentos complicados por la pandemia, con mucho agotamiento de los profesionales y el reto de restituir a toda la plantilla en unas condiciones mejoradas, desde el punto de vista de un entorno cómodo, de una atención a los pacientes distinta a la presión que ejercía el covid, intentando dejar eso atrás y volviendo a la realidad con nuevos proyectos. Hemos creado subespecialidades, buscando la diferenciación e incorporando a magníficos profesionales. La situación ahora mismo tampoco es fácil por el incremento de precios. A pesar de ello, queremos seguir invirtiendo en este hospital y en tecnología nueva. Se nos queda el edificio pequeño para tantos proyectos de expansión que tenemos. El hospital es un inmueble protegido y hay que adaptarse al mismo.

¿Qué balance realiza del nuevo Instituto de Neurociencias y de la cirugía bariátrica, dos de las apuestas desde que es gerente?

Ha ido creciendo mucho la cirugía bariátrica, y también la implantación de balones intragástricos como abordaje de la obesidad. Por su parte, el Instituto de Neurociencias registra a su vez una alta actividad, con entre 10 y 12 ingresados al día y un número de consultas muy especializadas en distintos ámbitos relacionados con este tema.

¿Qué otras mejoras se han introducido en los últimos años?

Contamos con acuerdos con el 061 para que cuando los profesionales de emergencias o el propio hospital activen un código ictus o un código infarto se atienda a los pacientes de la forma más prematura posible. El hospital está habilitado para atender a esos pacientes y para prestarles incluso la rehabilitación neurológica posterior. Atendemos el proceso desde que se activa la urgencia hasta su reincorporación a una vida lo más normal que se pueda. Nuestras urgencias están dotadas de tecnología y de profesionales que atienden esos códigos de activación urgente. Desde nuestra puerta de urgencias al TAC hay solo 10 metros. Por otro lado, hemos abierto consultas de implante capilar, cirugía plástica, la unidad de la mujer con consulta de fertilidad y reproducción asistida, entre otras novedades. La unidad de la mujer funciona muy bien y cada vez tiene más demanda.

«Es voluntad del hospital estar al lado del SAS y, si nos necesita, estamos ahí»

En octubre de 2018 el hospital de Cruz Roja dejó de atender partos. ¿Hay previsión de incluir de nuevo la prestación, teniendo en cuenta la gran bajada de la natalidad y que en los otros dos hospitales privados de Córdoba se cuenta con este servicio?

No queremos descartar esta posibilidad aún y siempre la estamos estudiando, porque hay ciertos ginecólogos dispuestos. Sin embargo, las limitaciones de espacio que tenemos nos impiden poner en marcha algunas iniciativas que quisiéramos acometer. Por eso, tampoco nos planteamos de momento retomar las consultas de Pediatría.

¿Tiene la sanidad pública alguna actividad concertada con el hospital Cruz Roja de Córdoba?

Existe un concierto que se firmó en 2020 con el hospital Reina Sofía para algunos pacientes de media o larga estancia (más de 30 días) de medicina interna, que requieran una concreta rehabilitación neurológica. Son entre 3 y 4 pacientes al día. El Reina Sofía los deriva a nuestro hospital después de que han sido tratados, a lo mejor de un ictus u otro problema, en su fase aguda. Además, estamos a expensas de otras actividades asistenciales en las que podamos prestar colaboración. Es voluntad de nuestro hospital estar al lado del SAS y, si nos necesita, estamos ahí.

¿Qué papel juega la enfermería en el hospital Cruz Roja?

Muy importante. En los últimos meses hemos implantado en el hospital un servicio muy necesario, que es el de la enfermera de referencia, que aporta una continuidad asistencial, una figura que no ha existido mucho antes en la sanidad privada. De forma proactiva, la enfermera de referencia contacta con los pacientes al alta y les proporciona esa continuidad asistencial después de que se han ido del hospital, solucionándoles las posibles dudas de forma telefónica o presencial. Este servicio ha cogido un ritmo muy bueno y es muy valorado por los pacientes, ya que se genera un vínculo con las enfermeras.

«Se nos queda el edificio pequeño para tantos proyectos de expansión»

¿Qué obras se han acometido recientemente en el hospital?

Entre otras, la nueva clínica de rehabilitación se hizo en 2019 y las ocho consultas externas, que estaban en el primer sótano, aumentaron a 15 consultas a pie de calle para ganar en accesibilidad, consultas a las que se suman las 8 del Instituto de Neurociencias.

¿Estima que puede existir demanda para abrir un cuarto hospital privado en Córdoba?

Es difícil que pueda haber nicho de mercado para más hospitales privados en Córdoba, al margen de los que ya estamos (Cruz Roja, Quirón y San Juan de Dios), aunque la sanidad privada sigue creciendo y nos llegan pacientes nuevos que antes no estaban. Hay actividades asistenciales que por más centros que existan no van a crecer.

¿Ha apreciado si se han hecho más pólizas privadas en Córdoba por la pandemia del covid?

Han subido sobre un 5% con respecto a años anteriores, aunque también hay en torno a un 80% o 90% de población con doble aseguramiento (público y privado).

¿El déficit generalizado de médicos y enfermeros en la sanidad también afecta a este hospital?

La carencia de profesionales se da en toda la sanidad. Cuesta encontrar profesionales cuando queremos iniciar nuevos proyectos profesionales. Nuestra plantilla ha crecido mucho desde 2019, en torno a un 15% o un 20%, para dar soporte a las nuevas unidades. Ha aumentado el personal fijo en todas las categorías, aunque existen, sobre todo médicos y enfermeros, que compatibilizan actividad pública y privada, y eso nos impide afianzar a personal con experiencia que se quiera consolidar. Me gustaría destacar que la plantilla del hospital Cruz Roja siempre ha destacado por su calidad profesional y por ser esencia de esta casa. Además, no me quiero olvidar del valor social que va ligado al hospital Cruz Roja, ya que sus excedentes siempre revierten en labores humanitarias, lo que nos convierte en una institución sanitaria privada diferente.