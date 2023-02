Desayuno molinero, izado de la bandera e himno de Andalucía interpretado por orquesta de flautas Hohner Melody de plástico y coro de voces infantiles. Los colegios andaluces celebraron el viernes por adelantado el día de la patria con una triada clásica que ha permanecido inalterable desde los años 80 hasta nuestros tiktokeros días. Luego se lanzaron al puente de 4 días 4 sin titubear.

Socialistas y populares se marcharon también a hacer la autonomía, como quien hace las américas, y a tratar de convencer al personal de quién tiene el andalucismo más grande. En este ambiente de fervor blasinfantiano, la Junta de Andalucía entregará el martes en Sevilla sus medallas de Andalucía, que este año han sido para Manuel Benítez El Cordobés (hombre de moda) y para la veterinaria de campo, poeta, narradora y feminista María Sánchez Rodríguez. Enhorabuena.

Por cierto que desde Córdoba miramos con envidia a Sevilla, no por albergar los Grammy Latinos (que algunos, entiendo, que por supuesto también), sino por haber culminado las exhumaciones de la fosa de Pico Reja, donde pudiera estar enterrado precisamente Blas Infante y de la que se han recuperado los cuerpos de 1.800 víctimas del franquismo. Aquí seguimos a la espera.

Entre pitos y flautas se ha pasado la última semana de febrero con varias novedades informativas. El alcalde, José María Bellido, y su equipo han anunciado estos días la puesta en marcha de una nueva parada para los autobuses turísticos, el descubrimiento de los restos de un palacete almohade y la mejora de la accesibilidad del Alcázar o la adjudicación de la reforma del campo de fútbol de San Eulogio. Además, se inauguraron las jornadas Córdoba: la logística que viene, en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), y se hizo balance de la apuesta por la digitalización de los trámites municipales (la sede electrónica que se implantó en 2020 ha registrado 1 millón de visitas y el 65% de las gestiones de los cordobeses con su Ayuntamiento se hacen ya por internet). En la semana en la que entró en vigor la nueva ordenanza de movilidad, que obliga a los conductores de patinetes a circular con casco y bajarse de las aceras, se ha conocido también que Aucorsa ha logrado recuperar por fin los viajeros que perdió en pandemia.

En la cara b apuntar que la Gerencia de Urbanismo ha dejado aparcada, de momento, la instalación de placas solares en el casco histórico, después de que los vecinos criticaran su proceder en este asunto y de no haberse reunido con ellos pese a pedirlo.

En el ámbito político, el 28M puede pasar a la historia como la primera cita electoral en la que los partidos de izquierdas no se descuartizaron haciendo las listas para las municipales. ¡Ole! Hace unos días Hacemos Córdoba y esta semana el PSOE han presentado sus candidaturas sin que hayan trascendido los apuñalamientos de mesa camilla que suele acarrear la confección de las planchas. Un hecho especialmente relevante entre los socialistas --a los que hace 4 años tuvo que enmendarle la plana Ferraz--, porque lo han hecho con proceso de primarias incluido, que no ha criticado ni la damnificada: Carmen Victoria Campos, que aspiró sin éxito a ser alcaldable (logró el 45% de los votos) y no ha sido incluida ni como suplente en la candidatura.

El candidato Antonio Hurtado --que recibió el apoyo del ministro Luis Planas-- se habrá visto tan empoderado con el proceso que el miércoles afirmó, sin dudarlo, que logrará «el mejor resultado de la historia democrática» del PSOE en Córdoba, se entiende que en unas municipales.

El socialista aseguró también que dejará de ser diputado «cuando sea alcalde» (no dijo, sin embargo, qué hará si no lo es) e insistió en su idea de enterrar el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC), que ha costado a la ciudad en torno a 17 millones; y desenterrar el proyecto que no vio la luz, el del Palacio del Sur, que costó 11 millones y quedó en solar.

Mientras esto ocurría en la avenida del Aeropuerto, en la sede de Vox se producía la penúltima dimisión (antes fueron la del coordinador local y del gerente): la del presidente provincial, Alejandro Hernández. El también diputado andaluz, que fue unos meses portavoz de la formación en el Parlamento y protagonizó una salida de tono sorprendente al mandar a «tomar por culo» a la presidenta de la cámara, dejó su cargo orgánico para no tener que soportar a los «tontos entregados al photocall » y a «los trepas y advenedizos» del partido, según dejó escrito en sus redes sociales.

Después del macarenazo u olonazo, la gente de Vox le está cogiendo gusto a abrir la boca y quedarse a gusto. Hernández ya tiene sustituto: el concejal y diputado Rafael Saco.