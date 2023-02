La cordobesa Tania Manrique, especialista en Ginecología y Obstetricia del hospital QuirónSalud Córdoba, ha aparecido por primera vez en la lista Forbes de los 100 mejores médicos de España. Su inclusión se debe a haber puesto en marcha en este centro un plan de embarazo para mejorar la atención de las futuras madres. Esta doctora lleva vinculada al hospital QuirónSalud Córdoba desde que abrió en 2018 y también ejerce en el hospital Reina Sofía. Estudió Medicina en la Universidad de Córdoba, hizo la especialidad en el hospital Puerta del Mar de Cádiz y anteriormente estuvo trabajando 15 años en el hospital de Montilla.

¿Cómo valora haber aparecido en este ranking?

Estimo que el hecho de aparecer en la lista Forbes se debe a la puesta en marcha de un plan de atención personalizada al embarazo y al parto en el hospital QuirónSalud Córdoba. Está bien que se me reconozca, pero es un premio para todo el equipo y yo soy solo una representante. En mi día a día lo más importante para mí es el reconocimiento de mis pacientes. Ofrecer la mejor atención a mis pacientes es lo que me mueve a tratar de ser mejor profesional.

¿En qué consiste este plan de embarazo?

Es un proyecto muy novedoso, que se basa en un cuidado integral de la mujer e individualizado. La mujer cuenta con asistencia 24 horas, un teléfono y una persona de confianza con la que resolver dudas y con todo un equipo de ginecólogos, junto con el resto de personal. En este plan colaboran ginecólogos, matronas, auxiliares o informáticos, que se pusieron manos a la obra para ver qué necesidades había y cuál era la mejor forma de darle respuestas. El plan ha tenido muy buena acogida y creo que la circunstancia por la que quizás haya recibido el reconocimiento es porque nuestras pacientes están muy contentas. Se empezó a gestar la iniciativa durante la pandemia y la pusimos en marcha en 2021.

¿Por qué se da tanta importancia al embarazo?

El embarazo ha cobrado más importancia en los últimos tiempos, sobre todo porque las mujeres son madres cada vez a una edad más tardía y porque, de forma creciente, tienen más claro lo que quieren vivir durante su gestación, ya que no se tienen tantos hijos como antes y cada embarazo se vive como una experiencia individual.

¿Por qué estudió Medicina y se especializó en Obstetricia y Ginecología?

Decidí estudiar Medicina porque permite ayudar a las personas. Me gusta la idea de trabajar prestando ayuda, ya que siempre me he movido en el ambiente salesiano de que «estás para los demás». Y luego me especialicé en Obstetricia y Ginecología porque me atrajo durante las prácticas en la carrera, ya que abarca momentos únicos y maravillosos, como el embarazo y el nacimiento de niños, y tiene otras muchas vertientes, no solo la asistencia y la cirugía. La mujer se preocupa cada vez más de su cuerpo, de su salud sexual, ginecológica y bienestar en general.