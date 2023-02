Pilar Llamas Sillero es la jefa de Hematología y Hemoterapia de los hospitales universitarios Infanta Elena, Rey Juan Carlos, Fundación Jiménez Díaz y General de Villalba de Madrid. Es el tercer año que aparece en la lista Forbes de los 100 mejores médicos de España. Natural de Rute, sus labores de investigación están centradas en la trombosis y su tratamiento, entre otras materias. También es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y cuenta con decenas de publicaciones en revistas científicas a nivel nacional e internacional. Estudio Medicina en Córdoba e hizo la especialidad en el hospital Puerta del Hierro de Madrid.

¿Cómo valora haber aparecido en este ranking por tercer año consecutivo?

Cuando supe que aparecía de nuevo en la lista Forbes la verdad es que me quedo pensando por qué estoy ahí. Entonces repaso mi trayectoria y compruebo que empecé hace años a trabajar, con mínimos medios y mucha ilusión. Este esfuerzo, con el paso de los años, se ha convertido en un equipo grande, integrado por profesionales llenos de humanidad, de voluntad e ilusión. Ahora ya tenemos muchos medios, grandes equipos, además muy bien formados y con muchas ganas de seguir hacia adelante. Después del paso del tiempo, me encuentro al frente de cuatro equipos de hematólogos en cuatro hospitales, que vamos todos a una y que hemos llegado a tener un nivel profesional bueno y reconocido. Me llena de orgullo estar en este nivel.

¿En qué investigaciones está trabajando ahora?

Mi subespecialidad es todo lo que está relacionado con la hemostasia y la trombosis. Tenemos un proyecto de big data para estudiar los factores que dan lugar a recurrencias trombóticas y también estamos muy involucrados en la leucemia mieloide aguda, trombopenia y el mieloma múltiple. En esta línea, en los dos últimos años hemos trabajado mucho en las técnicas CAR-T, de forma preclínica en ensayos para aplicarla después a los pacientes. Por otro lado, estamos empleando mucha terapia celular para pacientes oncológicos. Los hospitales en los que trabajo son de los que más ensayos clínicos sobre fármacos bioespecíficos tiene activos, tratamientos que persiguen dar respuesta a pacientes que recaen después de haber recibido la terapia CAR-T y que nos son derivados.

Trabajando en Madrid, ¿qué opinión le merece la huelga en atención primaria y las protestas sanitarias?

Soy fiel defensora de la atención primaria, pero el problema de la falta de profesionales es difícil de solucionar y existe mucho desánimo. En mi especialidad no se aprecia tanta falta de profesionales, pero se van jubilando compañeros. Espero que no llegue a haber una crisis de hematólogos.

Es también profesora universitaria. ¿Cómo ve a las nuevas generaciones de médicos?

Me encanta mi labor de docente y aprendemos mucho de los estudiantes. Realizan unos trabajos de fin de grado muy buenos.