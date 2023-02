Deseando estaban los cordobeses de volver a degustar el plato de la primavera por antonomasia, los caracoles guisados, que inician temporada con sabores nuevos y locales cada vez más sofisticados. El día de estreno no vino acompañado por el sol, que sí había presidido las tardes de las últimas jornadas, lo que no restó bullicio a las terrazas, que se llenaron de público desde primera hora. Según Mari Cruz Pérez, propietaria de Caracolexpress y alma máter del establecimiento que se encuentra en la esquina de Agrupación Córdoba y Carlos III, «había clientes desde las once de la mañana esperando que salieran los primeros». Su quiosco, en el que la higiene y el cuidado de la estética son marca de la casa, se pueden degustar más de 20 platos distintos a los que se sumará en los próximos días una innovación.

«Es una fusión de dos sabores italianos», adelantó, sin querer desvelar más detalles. Formada en la Escuela de Hostelería de Córdoba, fue pionera en la elaboración de los caracoles a la carbonara y, sin descuidar los caracoles más clásicos, no ha dejado de incorporar a la carta estilos diferentes como las croquetas de caracoles, los caracoles a la boloñesa a los caracoles con callos, los caracoles kebab, teriyaki o americanos, que solo se sirven los sábados y domingos a mediodía. Los platos son grandes. Para Ramón, habitual de Caracolexpress, el quiosco de Mari Cruz lo tiene todo: «No tengo quejas, me gusta porque cuidan mucho la limpieza, la atención es muy buena, igual que la calidad del producto y el diseño del entorno o la terraza... es como un chiringuito de la playa en plena ciudad», sentencia convencido. Este año, el establecimiento incorpora otra novedad dirigida al público infantil. «Hemos creado un pictograma y un menú, el Caracoltea, para los niños con trastorno del espectro autista, en colaboración con la asociación Autismo Córdoba», explica la dueña, que además es madre de un niño con autismo, «queremos que puedan comunicarse y que se sientan integrados cuando vienen a comer». Aunque el precio ha subido un poco, los clientes consideran que «sigue siendo un producto con precios populares y cualquiera se puede permitir el capricho». [Pincha aquí si quieres ampliar el gráfico] En la otra punta de Córdoba, en la zona de Noreña, también ha abierto al público este viernes el puesto de la familia de Juan Carlos (Nani) y María Jesús (Chuchi), con quienes trabaja su hijo mayor Adrián. Como Caracolexpress, lucen la placa como ganadores del primer Premio Caracol de Oro y llevan a gala la esmerada oferta gastronómica que ofrecen. Aunque los caracoles más vendidos, aquí y en todos, siguen siendo los tradicionales, en Noreña ofrecen delicatessen de nombres sugerentes como los caracoles a la cerveza con espuma de alioli, la especialidad que más gusta a los jóvenes; los caracoles con salsa funghi o los caracoles con cremoso de marisco. Este año, se incorpora una novedad, los sanfermines, caracoles elaborados con productos navarros como los pimientos de piquillo y la chistorra. Con más de 20 años de andadura y 14 en este enclave, la familia tiene claro que no solo hay que cuidar el sabor sino la higiene y la estética. De ahí que toda la plantilla esté debidamente uniformada. Para Javier, cliente habitual, lo mejor es «la situación del local, la atención rápida, la simpatía del personal y la limpieza, así como la cerveza siempre muy fresquita y la variedad de sabores, que hacen que no te aburras nunca porque puedes probar cosas nuevas». Los amantes de los caracoles guisados, ya sean locales o foráneos, tienen 35 quioscos distintos donde vivir la experiencia. Y en la mayoría de ellos, habrá sorpresas para el paladar. "No podemos subir los precios mucho, somos un puesto de caracoles" En el quiosco de Cruz de Juárez, también premiado por sus caracoles gordos, esta temporada también trae novedades, ya que todos los días se encargan de cambiar la carta para sorprender a los clientes. Ayer, junto a los clásicos de toda la vida, los de salsa rabo de toro o los favoritos de los jóvenes, los caracoles a la carbonara y los terayaki, se degustaron caracoles con sabor a pizza, flambeados con queso, un manjar que hizo las delicias de los presentes. Hay tiempo de sobra para hacer la ruta completa un par de veces. Desde ayer, los puestos abrirán todos los días de 11.20 a 23.20 horas de aquí al 13 de junio. Pasen, prueben, vuelvan a probar y saquen sus propias conclusiones.