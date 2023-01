«El objetivo de conectividad es llegar al 100% de los rincones en 2025»

María González Veracruz es secretaria de Estado de Telecomunicación e Infraestructuras Digitales, desde su ámbito de trabajo se ha marcado como meta llegar al año 2025 con la totalidad del territorio español conectado con banda ancha ultrarrápida, para favorecer a la digitalización. Para ello recorre el país con la ruta La red que nos conecta, con la que quiere empaparse se las inquietudes y peculiaridades de cada provincia para lograr la meta. Este martes hizo parada en Córdoba para reunirse con casi una veintena de alcaldes y alcaldesas de la provincia y abordar este programa. También pasó por Santaella para comprobar la eficacia de la inversión que ha puesto en marcha desde su secretaría de Estado.

Ha visitado Córdoba abordar el despliegue de la banda ancha ultrarrápida que están impulsando en sus localidades. ¿Cómo ha sido?

Muy bien. La verdad es que la reunión con los alcaldes y alcaldesas muy útil. Es un formato que estoy haciendo en toda España y, realmente yo creo que es útil, porque ellos me cuentan un poco las particularidades y siempre salen temas de despliegue... Lo importante para nosotros es que toda la inversión que se está haciendo en cada provincia se ejecute al 100% y lo más ágil posible, entonces, con ese objetivo de llegan al 100% de la conectividad, la complicidad con los alcaldes y alcaldesas es fundamental. Y luego, ir a Santaella y ver como se transforma un municipio gracias a toda esa inversión pública, que ha sucedido y ha transformado España, pero que no tendría que haber sido si no hubiera habido una comisión del Gobierno. Pero muy bien porque hemos ido a una empresa que basa todo su negocio en la venta por internet y nos decían que el aumento de velocidad y la fibra que tienen les ha dado un impulso al negocio muy bueno. Visualizar en historias, en caras, la realidad de que todo lo que estamos haciendo transforma tu vida es súper interesante. Es ponerle cara a lo que fueron ideas, a lo que ahora es una realidad que se ve en los informes, y a tantos millones de euros.

Entonces, ¿cuál se podría decir que ha sido el objetivo de la reunión?

Comprobar sobre el terreno y facilitar el despliegue de la banda ancha por medio de la administración local. El objetivo de conectividad, que es llegar, en 2025, al 100% de los rincones de España con banda ancha ultrarrápida. Por eso la ruta, que se llama La red que nos conecta.

El objetivo es llegar al 100% de conectividad en 2025. ¿En qué porcentaje se encuentra a día de hoy la provincia de Córdoba?

Córdoba estaba en el 89% en 2021. Esto son datos contrastados, pero que a día de hoy es un porcentaje superior, de hecho, lo veremos ahora con los de 2022. Si tenemos datos de prospectiva que calculan como serán en 2023 con la inversión ya hecha de 2021, es decir, con una inversión que todavía falta de 2022, en 2023 tendremos ya casi el 95% de la cobertura. Estos datos lo que vienen a decir es que, con los 13 millones de euros que se han invertido desde 2018 hasta 2022 en Córdoba, cumplimos con el objetivo de 100% en 2025, por la progresión que llevamos. Una cosa que nos preguntan siempre los alcaldes y que ha salido hoy en la conversación: ¿y mi aldea? ¿y el último barrio? Es que eso es La red que nos conecta, el esfuerzo inversor que estamos haciendo y toda esta estrategia de la agenda digital es para llegar a todo el territorio, muy especialmente a esas zonas, donde nunca llegaríamos sin este plan y sin esta convicción de las políticas públicas. Entonces entre los últimos ÚNICO banda ancha, que son los programas de 2021/2022 que están en ejecución, y el que falta en 2023, llegaremos a todas esas zonas que ahora mismo no se llega y se cumplirá el objetivo.

¿Con qué localidades se ha reunido?

Añora, Los Blázquez, Carcabuey, La Carlota, Doña Mencía, Fuente Obejuna, Fuente Tójar, Lucena, Montemayor, Montilla, Nueva Carteya, Torrecampo, Villaharta, El Viso, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas y Torrecampo. Lo más importante es que había representación de cada una de las zonas de Córdoba, desde localidades de 700 habitantes a otras como Lucena, de más de 40.000. Era una representación de la diversidad de la provincia, con distintas estructuras en cada municipio.

¿Cuáles son las medidas específicas que se están poniendo en marcha para lograr el objetivo?

Cada año, desde 2018 hasta 2022 ha habido o un plan que ha traído mucha inversión a toda España, en concreto en Andalucía son 151,5 millones de euros hasta ahora, y en cada convocatoria se llega a una parte más. Cada vez es más costoso, de hecho, si miramos el caso de Santaella, la convocatoria de 2021 llega a 1851 hogares y empresas, y, sin embargo en 2022 solo se llegan a 34, pero esas 34 son muy costosas, porque estamos llegando al último rincón. Básicamente, hay una convocatoria pública, las operadoras optan, gana quien más casas y empresas va a cubrir y después viene el despliegue. Para nosotros esa garantía de igualdad es fundamental. La clave está en que va a haber banda ancha ultra rápida, hay muchas formas de acceso a internet, pero para poder permitirte, por ejemplo, el negocio que hemos visto, necesitas esta conexión. Puede parecer que esto es normal pero no es así en el resto de países, estamos siendo pioneros en esta forma de terminar con la brecha digital y creo que es una gran oportunidad de país en temas sociales, por lo que supone internet a día de hoy, pero desde luego, en términos económicos.

En definitiva, lo que se está haciendo es invertir para la instalación de banda ancha ultra rápida en las localidades.

Exactamente. Las operadoras tiene libre mercado, regulado y ellas se extienden por donde les es rentable. Entonces, lo que estamos haciendo es entrar con estos programas en aquellos lugares que no lo es, o que tardaría mucho tiempo en llegar.