Don Carnal regresa a las tablas en forma de coplas carnavalescas

El entorno del Gran Teatro era, desde la mañana, un hervidero de montaje de forillos y de últimos retoques para que todo estuviera preparado para la fiesta de la libertad. Maquillaje, peluquería y los tipos de las agrupaciones dieron el color a un teatro con ansias de coplas carnavalescas.

Como desde hace años, en la primera fila, descansa un ramo de rosas en honor a la madre de Pablo Castilla que, sin faltar a una sesión, siempre tiraba una flor a cada agrupación. Suenan ya, por fin, esos compases que invitan a mover a los pies, ese tres por cuatro en pasodobles y cuplés que suenan a gloria a oídos del carnavalero, del que canta y del que escucha. Como es habitual, el Gran Teatro arropa a los concursantes, especialmente, los familiares, amigos y allegados de los participantes, llegados de diversos puntos de la geografía andaluza.

Si por algo se caracteriza el Carnaval de Córdoba es, sin duda, por ser una Torre de Babel de acentos andaluces y, sobre todo, cordobeses. El certamen traspasa lo localista desde hace años y supera también los límites provinciales. La primera función de la noche lo confirma. De ocho grupos que presentan credenciales, tres son de Córdoba capital, otros tres proceden de algún rincón de la provincia y los dos restantes recalan en el Gran Teatro tras haber partido de las provincias de Sevilla y Granada.

Son cuatro chirigotas y cuatro comparsas las que se suben a las tablas para volver a cantar carnaval, un carnaval salpicado en ocasiones de crítica, en ocasiones de comedia y, también muchas veces, del piropo a Córdoba, ese que nunca debe perderse y que suele arrancar los aplausos y los oles del público asistente.

Abre la sesión la chirigota Ahora caigo, de El Arahal (Sevilla), de la mano de Kuto Vergara y Francisco Javier Romero. La primera agrupación que pone acento cordobés es la comparsa El alma de Córdoba, que debería haberse estrenado en 2021, si no hubiera sido por la pandemia. En este 2023 los jóvenes José Luis Rider y Víctor Manuel Muñoz por fin han podido quitarse la espina de estrenarse frente al público cordobés. La chirigota Los últimos bandoleros de sierra con pestillo son los siguientes en dar a conocer sus coplas, nacidas en letra y música de las manos de Manuel Pulido y bajo la dirección de Ángel Gavilán y Javier Salazar.

La comparsa granadina El número perfecto continua con la noche de coplas. Se trata del grupo femenino del curtido carnavalero José Antonio Guarny, que volverá a regresar al Gran Teatro cordobés en la sexta preliminar con el grupo masculino, que este año lleva por nombre Los amos. Desde la vecina localidad de Montoro llega La eterna promesa, chirigota dirigida por Miguel Luis Carmona, que también es autor de letra y música junto a Juan Francisco de la Cruz, Juan Antonio Canales y Manuel Bienvenido.

Tras los montoreños llega la comparsa La divina comedia, con Rafa Cruz y José Delgado como autores de música y letra y bajo la batuta de José María Jordán.

Le sigue la chirigota de Cañete de las Torres, una de las más esperadas de la noche por ser la ganadora del concurso de 2020 con su mítico Refalín, el pegoletes,una chirigota que está ya asentada en el imaginario carnavalero cordobés por su buen hacer y su desparpajo. Este año, los hermanos Andrés y Francisco Javier Gallardo traen ¡Buenos días, amores!.

A la comparsa de Puente Genil Los escapistas le toca cerrar esta primera sesión de preliminares. El grupo es el resultado de la fusión de la chirigota y la comparsa de Puente Genil, que se unieron tras la pandemia, y en este estreno actuaron bajo la dirección de Francisco Jesús Quero y Raúl Fernández, con música de Raúl Fernández y letra de Javier Guisado, tras haber cantado ya en tierras pontanesas.

Una sesión de altura para desquitarse de esas ganas de normalidad que ya se tenían guardadas desde que en 2021 tuviera que suspenderse el concurso y, en 2022, todo se sintiera un tanto descafeinado.

El COAC continuará su fase de preliminares hasta el próximo domingo. Para este miércoles, volverán a ser ocho las agrupaciones que se midan en las tablas, otras cuatro comparsas y otras cuatro chirigotas. Abre sesión la comparsa de El Carpio Los Martinicos, con música de Fernando Manuel Carmona y letra de Francisco Javier López. Después le llegará el turno a la chirigota A mi legión, de la capital, con letra y música de Antonio Trenas. Seguirá la comparsa cordobesa La casa de las flores, con música de Federico Cano y letra de Javier Guisado.

Los ángeles recaídos, chirigota de Córdoba, continuará la sesión. Se trata de una agrupación con música y letra de Juan Soto y Andrés Losada. La comparsa Las ratas, de Vilches (Jaén), será la única de fuera de la provincia en esta segunda sesión. Daniel Heredia es autor de música y letra junto a Juan Francisco Fernández. Qué noche de la de aquel día, chirigota de Fae y Marco actuarán después y le seguirá la comparsa Tu amiga la loca, de Juan Mario Navarro y Julio José Horcas. La chirigota de Fuente Palmera Pesadilla en tu cocina será la encargada de cerrar la sesión, traen música de Emilio Díaz y Javier Darío González y letra de Pakito Ska.

Una salud de hierro

¿Goza el Carnaval de Córdoba de buena salud? El presidente de la Asociación Carnavalesca, Alfonso González, lo tiene claro. El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) tiene «la mayor salud del mundo». Lo corrobora la alta participación, que se va por encima de los 60 grupos si se tiene en cuenta a las agrupaciones de mayores, que cuentan con certamen propio. Y no se pueden olvidar, y así lo recuerda el presidente de la Carnavalesca, las callejeras, las que hacen el carnaval más sinvergüenza, el que se ajusta menos a los cánones, el original.

El de 2023 será, además, un concurso de regresos, según comenta González, pues vuelven muchas agrupaciones que no salían desde hace años, incluso desde antes de la pandemia. Y también pisarán las tablas otras tantas de fuera de la provincia, que es algo muy característico del concurso cordobés. «El concurso está en pleno apogeo», concluye González.

Y es cierto que lo está. Desde hace años, el certamen cordobés se considera el segundo en importancia de Andalucía, por detrás del de Cádiz, el más señero por la historia que acumula a sus espaldas. Ha habido años en los que el COAC del Gran Teatro ha rozado los 60 grupos que concursen de forma oficial. El récord llegó en 2015, con 57 participantes. Este año se le acerca mucho.

No son pocas las vicisitudes por las que ha tenido que pasar el certamen, que siempre ha conseguido imponerse ganándose ese renombre que lo sigue por toda Andalucía. En Córdoba ha habido afición siempre, dentro y fuera del Gran Teatro, del Teatro Góngora o del antiguo Palacio del Cine. San Agustín, por su parte, ha sido el escenario ilegal por antonomasia de la fiesta y el punto al que volver cuando se quiere escuchar el carnaval más irreverente.

Lo importante, además, es que la fiesta tiene una juventud que empuja y que lidia año tras año para estar en lo más alto. Ejemplo de ello es Javier Guisado, autor de carnaval desde hace varios años. En este 2023 compone música y letra para la comparsa de Puente Genil (Los escapistas) y para la comparsa femenina de San Lorenzo (La casa de las flores), otra de las que vuelve tras varios años sin salir, además también presta composiciones para la comparsa de Álex Carrillo (Los herederos) y para una agrupación de Cartagena.

A pesar de componer y de haber salido otros años, Guisado no se subirá este año a las tablas. Vivirá el carnaval, cuenta, «de una manera diferente». Lo que sí tiene claro es que se tirará a la calle con la guitarra porque eso no hay quien se lo quite. Además, anuncia que el año que viene «me voy a tirar de cabeza al vacío» y creará una comparsa propia al 100%, desde la idea, al tipo y, por supuesto, con música y letra, lo que no significa que vaya a rechazar la autoría para otras agrupaciones.