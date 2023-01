El Ayuntamiento de Córdoba sancionará al local desalojado la noche de ayer por exceso de aforo, organizar una fiesta sin licencia y por venta de alcohol a menores, según han señalado fuentes municipales.

Los hechos sucedieron en torno a las 20.00 horas del pasado viernes, cuando varias patrullas de la Policía Local se dirigieron a la sala, ubicada en la calle Historiador Díaz del Moral, donde se encontraron con una fiesta que no tenía la autorización necesaria de la Gerencia de Urbanismo.

Además, el aforo máximo permitido estaba ampliamente superado y decenas de menores se concentraron en la estrecha calle donde se ubica el local, en algunos casos, con síntomas de "intoxicación etílica".

Por su parte, Ramón Ortiz, dueño de la sala, reconoce que ayer "quizá hubiera algo más gente de lo normal, como sucede en cualquier otro local puntualmente", pero niega "rotundamente" que se suministrara alcohol a los clientes, todos ellos menores de edad puesto que se trataba de una fiesta Ligth destinada a un público menor de 17 años. "Se ha exagerado mucho la noticia, y eso puede hundir un local", señala Ortiz, que, según subraya, lleva más de un año organizando este tipo de fiestas, "en las que incluso los padres comprueban que no haya bebidas alcohólicas en las vitrinas o reclamos para beber".

Por otro lado, el dueño del local destaca que "no teníamos conocimiento de la necesidad de una licencia para estas fiestas, y llevamos tiempo organizándolas". Por último, Ortiz no se explica lo sucedido anoche en su local, que no ha sido prescintado, ya que "no había mucha aglomeración gente en la calle, que es muy estrecha, la fiesta prácticamente acababa de empezar", además de asegurar "que no hubo intoxicaciones etílicas", aunque tampoco "podemos controlar si alguno de estos chicos lleva una petaca, y si se ve se le quita", lamentando "el caos que se organizó cuando llegó la Policía, lo que se podía haber hecho de otra manera".