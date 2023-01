Más de un centenar de familias cordobesas recibieron el pasado año el apoyo de Cruz Roja para hacer frente al pago de una o varias facturas de luz y agua. No en vano, según la institución, humanitaria, siguen siendo muchas las personas atendidas por la institución humanitaria que se enfrentan este invierno a la pobreza energética, es decir, que no pueden satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para cubrir sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18º a 20º C en invierno y 25º C en verano).

Para hacer frente a esta situación, Cruz Roja desarrolla diversos programas de emergencia social -tanto en la capital como en municipios de la provincia tales como Pozoblanco o Priego de Córdoba- que tratan de dar respuesta a esa realidad y atienden a aquellas personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad. Entre dichas acciones se encuentra el pago de suministros básicos del hogar, como la luz o el agua. Así, la entidad –con financiación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, de ayuntamientos como el de Pozoblanco y fondos propios- ofreció ese apoyo durante el pasado año a un total de 120 familias de la provincia de Córdoba –en el marco del proyecto ‘Intervención con personas en situación de extrema vulnerabilidad’-, de las cuales 91 recibieron ayudas para abonar recibos de luz (195 pagos) y 29 para facturas de agua (52 pagos). “A Cruz Roja, tanto en Córdoba como en la provincia, acuden muchas familias en situación de extrema vulnerabilidad que no pueden hacer frente a los gastos de luz y agua. Desde nuestra entidad intentamos tanto proporcionar los pagos de las facturas que adeudan como orientarlas hacia los recursos sociales públicos y privados. Asimismo, realizamos talleres de economía doméstica donde entregamos kits de ahorro para luchar contra la pobreza energética”, explica Ángel Córdoba, responsable provincial del programa de Extrema Vulnerabilidad de la institución humanitaria. Y es que el contexto actual fruto de la combinación de la pandemia, el cambio climático y el conflicto en Ucrania ha provocado que muchos hogares del país, según Cruz Roja, atraviesen grandes dificultades para atender sus necesidades básicas, especialmente en vivienda, gas, electricidad, alimentos y transportes. Precisamente por ello, la organización lanzó el pasado año el plan ‘Cruz Roja Reacciona: una respuesta directa, inmediata y cercana ante la crisis’, que en una primera fase pretende atender las necesidades de más de 400 familias en la provincia y más de 25.000 familias (unas 100.000 personas) en todo el país. De cara a mejorar esta realidad, desde la institución humanitaria se insiste además en la importancia de gestos tan sencillos como cambiar un cazo convencional por la olla exprés, que permite ahorrar tiempo y energía; utilizar aquellas sartenes que tengan el mismo tamaño que el fogón, o usar tapas que aprovechen el calor. Descongelar los alimentos en la nevera no sólo ahorra energía, sino que es la forma más sana de hacerlo. También ahorramos energía cuando cerramos correctamente las ventanas o incluso las sustituimos por sistemas con doble cristal, según las recomendaciones de Cruz Roja.