"Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te sal-pique", "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda" o "Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena". BZRP Music Session #53, la sesión del productor argentino Bizarrap junto a la cantante colombiana Shakira, ha llegado en 12 horas a superar los 25 millones de reproducciones en Youtube.

Las frases que abren esta información son solo algunas pinceladas de la letra de un tema del que todo el mundo habla ahora mismo. Las referencias, no hace falta excavar mucho, son evidentes. El beef que tira Shakira a su expareja, Gerard Piqué, y en el que tampoco se olvida de su nueva pareja, Clara Chía, es lo más comentado de este jueves. No está de más preguntarse si el deportista y empresario podría reunir fundamentos legales para denunciar a su exnovia y madre de sus hijos: ¿puede demandar Piqué a Shakira? Shakira estrena una canción plagada de referencias a Piqué: "Yo solo hago música, perdón que te sal-pique" No, no podría. Esa es, al menos, la opinión del abogado especialista en derechos fundamentales Marcos Santiago. Lo que prima sobre todo es la libertad de expresión y, además, no se lesiona la intimidad ni la privacidad de nadie. Santiago lo explica así: "La canción, la letra, aunque habla de una situación concreta, es algo que le pasa a millones y millones de parejas" y añade: "Es como la poesía, todos creemos que los poemas de amor están hechos para nosotros. Si estamos en desamor es para nosotros, si estamos apasionados y es nuestro caso, es para nosotros". Según Santiago, la obra de Shakira y Bizarrap "no lesiona la intimidad ni la privacidad de nadie porque no da datos ni filiación alguna", por lo que cree que la artista colombiana "se lo ha montado muy bien" y es que, manifiesta, "las ventas van a ser millonarias porque todo el mundo sabe a quién se refiere, pero nadie puede demostrarlo". "Son juegos del lenguaje" No puede demostrarse incluso en frases en las que los nombres de los protagonistas de la canción aparecen de forma nítida, como es el caso de "perdón que te sal-pique", donde incluso hay un silencio entre "sal" y "pique", o en "claramente es igualita que tú". Para el abogado, "esos son los juegos del lenguaje, las metáforas, las ideas, la amplitud de un idioma", de eso se aprovecha Shakira para lanzar "mensajes subliminales y subjetivos. La subjetividad es tan infinita como el universo". El camino judicial del exfutbolista del Barcelona sería más bien corto y así lo considera Marcos Santiago, que concluye afirmando que, de tomar la senda de la demanda, "lo único que puede hacer Piqué es perder tiempo y dinero".