"Nos gusta que la gente sea protagonista en los conciertos, que disfrute, cante y se ría"

Llevan doce años dando el do de pecho en los escenarios. Su amplio y variado repertorio y su particular forma de interpretar las versiones de todo tipo de himnos musicales de los 80, los 90 y los dosmiles le han granjeado el favor del público, que a pesar de encontrarlos en todo tipo de ferias y eventos, no se cansa de escucharlos una y otra vez. Planeta 80 son Jordi Arranz, Manu Gallegos, Juan Marín Galisteo, Rafa Martín Nacho Beethoven Santiago y Ángel Hernández y esta noche subirán los decibelios de la fiesta de Nochevieja para recibir con ritmo el 2023. Anoche tocaron en Málaga y hoy harán doblete.

Es difícil que quede alguien en Córdoba que no os haya escuchado cantar en algún sitio, pero igual muchos no saben cómo se formó el grupo. ¿Cómo nace Planeta 80?

El grupo nació hace más de 12 años aunque algunos llevamos menos. Empezó con otra banda que se llamaba La plaga de langostas que hacía temas propias, pero poco a poco empezaron a llegar contratos para eventos haciendo versiones y viendo que funcionaban incluso mejor surgió Planeta 80 con canciones de pop rock desde los 80 a la actualidad y un repertorio que vamos actualizando. El primer concierto fue en la Feria de Córdoba y de ahí, hasta ahora que tocamos por festivales, bodas, ferias y eventos de todo tipo.

¿Cuántos conciertos hacéis al año?

Este año ha sido brutal, el de más actuaciones de los últimos. Siempre rondábamos los 200 anuales, sin llegar a esa cifra, pero este año la hemos superado con 215.

Eso supone tocar casi todos los días. ¿Hacéis turnos?

Por número sí, lo que pasa es que hay muchísimos días que hacemos doblete. Casi todos los viernes y sábados solemos hacer dos conciertos, lo que supone una carga de trabajo muy grande para todos, pero lo llevamos bien. Lo bueno es que somos tres cantantes y aunque normalmente vamos todos, hay veces en que alguno no puede por motivos de salud y como todos conocemos todas las canciones, podemos hacer el mismo trabajo con tres que con dos.

Vosotros no solo tocáis y cantáis sino que montáis vuestros equipos. ¿Cómo os preparáis para esa intensidad?

La verdad es que esto requiere preparación individual. Son tantos conciertos que tienes que estar en forma para que la actividad no te desborde. Por eso intentamos cuidarnos haciendo deporte y no cometiendo muchos excesos. Cuando vamos a las fiestas, nos dicen que nos quedemos a tomar algo, pero no podemos, tenemos que tener disciplina para cumplir al día siguiente.

Sois seis personas en el escenario. ¿Salen las cuentas a final de mes?

Pues no nos podemos quejar, la verdad es que estamos contentos. Lo más importante es que, en un mundo tan inestable como la música, todos podemos vivir de ello. Eso es lo fundamental.

¿Qué tiene que tener una canción para que la incluyáis en vuestro repertorio?

Tiene que tener dos componentes básicos. Primero, que le guste a la gente, que veamos que hay muy buena acogida entre el público, que la gente se la sabe y le gusta escucharla. Pero en segundo lugar, tiene que gustarnos a nosotros. No vale todo. Hay muchas canciones que suenan mucho y que sabemos que gusta, pero si a nosotros no nos llega, no la podemos defender bien y no la incluimos. Con el paso del tiempo, el número 80 se ha quedado en una anécdota porque ya incluimos también temas actuales.

¿Cuál es la canción que más os pide el público?

Bohemian Rapsody es la que más nos reclaman, la piden muchísimo. A nosotros siempre nos ha encantado y cuando salió la película de Freddy Mercury se popularizó muchísimo y desde entonces, solemos terminar los conciertos con ella. Tiene muy buena acogida.

¿Cómo os afectó la pandemia?

Nosotros seguimos dando conciertos y aunque nos afectó menos que a otros compañeros, hubo un bajón enorme, se notó muchísimo y de 200 conciertos anuales pasamos a 40 o 50, con todas las medidas de seguridad, con la gente sentada y con distancia de seguridad. Fue un año y medio muy complicado. Y eso ha hecho que este año haya sido tan bueno porque había muchos eventos aplazados que se han concentrado en 2022.

¿Con cuánta antelación hay que reservar fecha para contrataros?

Pues si quieres un fin de semana, sobre todo un sábado, con más de un año de antelación. El resto de días entre semana, no hay tanto problema.

¿Qué va a sonar este sábado en la fiesta de Las Tendillas?

Va a sonar un poco de todo. Siempre intentamos hacer un recorrido por la música española e internacional desde los 80 a la actualidad. Habrá grandes clásicos de siempre, canciones actuales, calidad y también con nuestro toque de humor y navideño. Nuestro objetivo es llegar a todos los públicos. Empezaremos a tocar justo después de las uvas y habrá unas dos horas de concierto.

¿Cuál es el secreto de vuestro éxito?

Que intentamos llegar a todo el público con un repertorio muy amplio. Nos gusta que la gente disfrute, cante y se ría, que el público sea protagonista y que participe.

Y luego os vais a Castro del Río, según vuestra agenda.

Sí, el año va a empezar fuerte, con mucho trabajo. Desmontaremos rápidamente y nos iremos para tocar sobre las 3.30 horas.