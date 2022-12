Máximo esplendor: un paseo en taxi acerca a los mayores a las calles de Córdoba por Navidad

Las calles de Córdoba han brillado este martes más que nunca, y es que a la iluminación navideña le acompañaba la de la mirada de los 482 mayores que salieron de sus residencias, acompañados de más de 22 cuidadores para vivir la Navidad gracias a los taxistas de Pidetaxi Córdoba que colaboran de manera altruista en el ya tradicional Paseo de la Ilusión que va por si decimoctava edición. Son personas como María o Mari Carmen, usuarias de la Residencia San Rafael que llevan cuatro meses sin salir de su residencia y que hoy han recuperado las ganas de pisar las calles, "desde que estoy en la residencia no he tenido ganas de salir a la calle, llevaba un tiempo muy decaída y esto me ha venido muy bien", dice Mari Carmen.

21 Al son de villancicos y preparados con complementos, gorros y disfraces de Papá Noel, decoración navideña en los coches, y mucha alegría, han partido de la Diputación de Córdoba un total de 122 taxis con mayores y cuidadores de 19 residencias de Córdoba, pasadas las 19.00, minutos después de que los taxis los recogiera a cada uno de sus centros. Han recorrido, a una velocidad que les dejaba observar todos los detalles festivos, las calles céntricas de Córdoba, pasando por Ronda de los Tejares, República Argentina, Paseo de la Victoria, calle Concepción, Bulevar de Gran Capitán, calle Gondomar y plaza de Tendillas. La ruta, que ha durado en torno a una hora, acabó en la calle en la calle Claudio Marcelo. La escasa lluvia que se ha dejado asomar no ha impedido que durante el paseo los mayores hayan podido disfrutar de las actuaciones de dos coros musicales, uno en la Iglesia de San Nicolás y otro en la calle Gondomar. Para ellos también es un día de alegría pues "nosotros vamos a sus residencias, les cantamos, nos conocen casi todos, y cuando pasan por aquí y nos ven, les hace una ilusión tremenda", cuenta José Manuel García, responsable del coro Aromas del Centro Cívico de Poniente. Hasta el centro también se han desplazado vecinos que ya han contemplado en otras ediciones el Paseo de la Ilusión, y que acuden "todos los años" a la cita porque "es digno de ver, se pone la piel de gallina", comentan algunos de los cordobeses que estaban en la calle cuando han pasado los taxis. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, también se han acercado a la institución provincial para ser partícipes de la salida. Los mayores pertenecen a 16 centros geriátricos, más las residencias San Rafael de Alzheimer y Otras Demencias; la residencia de psicodeficientes Matías Camacho de Alcolea; la residencia de personas gravemente afectadas Santa María de la Merced de Alcolea; y las personas adscritas al programa de ayuda a domicilio. Para los taxistas también es una cita importante en el calendario, están encantado de participar para "regalar un momento de vida y felicidad a nuestros mayores", ha agregado Miguel Ruano, presidente de la Federación Andaluza del Taxi (FAAT) y de la Asociación del Taxi de Córdoba (Autacor), quien señaló que esta es "nuestra muestra de agradecimiento a nuestros usuarios, que ahora, a su edad, ya utilizan el taxi por necesidad". La que es la iniciativa solidaria más antigua de España ha crecido este año un 50% en participación, pasando de las 321 personas de 2021 a las 482 personas mayores de esta edición. Además, ha sido una edición que se ha vivido con más ilusión que nunca porque es la primera, después de casi tres años de pandemia, que se realiza sin restricciones.