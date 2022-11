Vecinos del Sector Sur sobre los okupas: «Las hemos pasado canutas»

«En mi bloque ha estado okupado un piso ocho o diez años. (Los okupas) se iban rotando. Las hemos pasado canutas. Rompieron cristales del portal, robaron ventanas y se llevaron hasta un buzón. El piso era de un banco y ya lo han vendido, pero hemos pasado mucho», afirma Mª Paz Giménez, una vecina del barrio del Sector Sur.

Al igual que ella, varios residentes confirman que han tenido problemas con las okupaciones o han escuchado que han afectado a otros. Mª Paz Giménez destaca que en su comunidad han sufrido amenazas, «había cucarachas de no limpiar y tiraban porquería a la calle y pañales al patio de luz. Estaban enganchados a la luz, aunque tienen para todo y un teléfono móvil mejor que el tuyo», lamenta.

De su parte, otro residente, que prefiere no publicar su nombre por miedo a represalias, afirma que existe «bastante» okupación en esta zona y que «piso o casa que se queden vacíos, como puedan, se meten. Están vicheando», comenta. De este modo, señala tres puntos diferentes donde hay okupas o se han producido intentos de allanamiento, como el pasaje Aguilar de la Frontera y unas casas ubicadas en las calles cercanas. «Los vecinos están muy atentos y llaman a la Policía. Están pendientes de que no se metan, porque no pagan los gastos», destaca. Acerca del perfil de los okupas, también señala que «tengo entendido que son vecinos de la zona de arriba y ellos se pasan las casas de unos a otros».

"La Policía los echó a la fuerza"

Otro residente del Sector Sur, Andrés Maestre, recuerda que «en el bloque donde vivo se han metido y los echó a la fuerza la Policía. Es una persona que ya ha okupado varias viviendas. Rompió la ventana y se coló delante de nosotros. El piso es de una inmobiliaria y tiene cámara. También se han querido meter otros después, pero la Policía los echó. Los vecinos estamos preocupados, no podemos hacer nada», admite. Según comenta Andrés Maestre, después de esto se han tapiados los accesos a la vivienda para evitar nuevos intentos de okupación.

En la misma línea, Juan José Girado, vecino de la urbanización Las Perlas, relata que hace tiempo una pareja joven con un niño okupó un local de esta promoción inmobiliaria, «nos quitaban la luz de las farolas», comenta, aunque finalmente «creo que le dieron una vivienda» y el local ha sido cerrado para prevenir nuevos intentos.