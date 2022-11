Convivir con el covid persistente

Cuando ya han transcurrido casi tres años de pandemia no existe aún un registro oficial de personas afectadas por el covid persistente. La asociación Long Covid Andalucía, que agrupa a personas que sufren este trastorno, calcula que alrededor de un 10% de toda la población que se ha contagiado por este virus puede estar padeciendo, mucho tiempo después de la infección, un cuadro muy diferente de síntomas que no dejan de hacerse patentes y que están alterando de forma notable su salud. En Córdoba, hasta el momento ya se han contagiado de covid más de 168.000 personas, por lo que unos 16.000 cordobeses (10% de ese total) pueden estar sufriendo covid persistente en mayor o menor grado.

La presidenta de la asociación Long Covid Andalucía, Nuria Hernández, afectada también por covid persistente, señala que esta enfermedad la padecen personas de todas las edades. Provoca que semanas o meses después de sufrir la infección por covid los síntomas persisten, aparecen o reaparecen. El covid persistente implica una sintomatología múltiple, con unas 200 alteraciones diferentes, que en gran parte de los casos incapacita a los afectados.

Unidades hospitalarias

Nuria Hernández indica que diferentes hospitales andaluces crearon unidades para la atención del covid persistente, pero algunas se han ido cerrando en los últimos meses. Hernández demanda que se investigue el origen de por qué algunas personas sufren covid persistente y que no sólo se traten los síntomas que padecen los que lo sufren, sino que se llegue a la raíz del problema para tratar de curarlo en la medida de lo posible con un tratamiento específico.

La presidenta de esta asociación denuncia que muchos pacientes que sufren covid persistente no cuentan con un adecuado seguimiento médico de sus síntomas por parte del sistema sanitario. Este colectivo tiene puesta su esperanza en la creación de la Red Española de Investigación en Covid (Reicop), cuyo objetivo es promover y contribuir al desarrollo y difusión de los conocimientos científicos acerca del covid persistente para mejorar la asistencia sanitaria prestada a los afectados por esta enfermedad. La Reicop ha sido impulsada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), junto a colectivos de pacientes, y cuenta con la colaboración de cerca de 60 sociedades científicas y colegios profesionales del país.

Problemas laborales

La presidenta de Long Covid Andalucía lamenta «los problemas laborales» que sufren las personas que como ella no han podido seguir trabajando por los síntomas del covid persistente. «En mi caso me han concedido la incapacidad permanente revisable, pero muchos afectados por covid persistente han perdido su trabajo o se han tenido que incorporar a su labor sin tener salud para ello, lo que les supone una presión añadida. Deberían tratar de adaptar los trabajos, en la medida de lo posible, a la persona que sufre covid persistente, porque nos gustaría poder recuperarnos y trabajar como lo hacíamos antes de la pandemia», resalta Nuria Hernández.

Nuria Hernández tiene 45 años y sufre disnea, taquicardia, niebla mental (olvidos y dificultades en el lenguaje), no puede conducir ni hacer algo básico como lavarse el pelo. «Tengo 45 años y es como si tuviera 30 años más», se lamenta. La presidenta de esta asociación pide que se siga informando a la ciudadanía de la existencia de este problema y que son muchas las personas que tienen una situación parecida a la suya. Personas como Toñi Ruiz, de 57 años, vecina de Puente Genil, que se contagió de covid en la segunda ola de la pandemia, en la residencia de mayores en la que trabajaba. «Me han concedido la incapacidad permanente revisable porque las secuelas no me permiten trabajar. No llegué a estar ingresada, pero sí me dejó la infección muchas secuelas. Al principio, todo lo que me ocurría lo englobaban como ansiedad. Sufría mucho ahogo porque tenía trombos en los pulmones y en las piernas», relata Toñi. Esta afectada de covid persistente asegura que dos años después sigue sufriendo mareos, tensión descontrolada, dolores musculares y óseos, presión en el pecho, niebla mental, aturdimiento y un largo etcétera de síntomas.

«Necesitamos unidades específicas de covid en los hospitales, porque por ejemplo en Puente Genil no hay, y un protocolo de atención a los pacientes con covid persistente. Nos derivan a muchos especialistas distintos, pero debería haber una consulta multidisciplinar. «Me tengo que pagar un fisioterapeuta privado, porque después de presentar trombos pulmonares la neumóloga no consideró que tuviera que hacer rehabilitación. También ha tenido que ir por lo privado a una nutricionista por problemas digestivos que he sufrido y encima con la incapacidad permanente me ha quedado una pensión mínima, teniendo un hijo a mi cargo y un piso que pagar», se queja Toñi Ruiz, que tiene que tomar a diario numerosa medicación para todos los síntomas que sufre.

Afecta también a jóvenes

El covid persistente no entiende de edad y también afecta a personas jóvenes, como la cordobesa Ainhoa Ferré. Ella ya se ha contagiado dos veces. En la primera ocasión dio positivo durante un mes y en la segunda fueron tres semanas.

Ainhoa, que ya era asmática desde antes de la pandemia, le han diagnosticado tras el covid celiaquía; sufre dolores de cabeza continuos; le molesta mucho la luz; presenta debilidad en las piernas, molestias articulares muy fuertes y pérdida de memoria y falta de concentración. Además, le están haciendo pruebas por si pudiera sufrir lupus, debido a una alteración de un parámetro autoinmune.

Esta joven afirma tener suerte de sentirse muy comprendida y bien atendida por la especialista en Medicina Interna del hospital Reina Sofía, Laura Martín, a la vez que también recibe seguimiento en consultas de neurología, neumología, alergología, aparato locomotor y digestivo.