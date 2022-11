Los alojamientos rurales de Córdoba están ya al 70% para Navidad y esperan lleno total

Aunque no se puedan sacar muchas cosas buenas de la pandemia del coronavirus, siempre hay algo positivo en tiempos tan convulsos. Si no que se lo digan al turismo rural, un sector que cuando pasó lo peor del confinamiento supo aprovechar el tirón y convertirse en referente. Los alojamientos rurales, casi siempre relacionados con la naturaleza y los espacios abiertos, ya dieron buenos datos en el año 2020, un ejercicio que, en lo económico, sería mejor olvidar. Muchas familias optaron por reunirse en casas rurales para evitar la concentración en los pisos, lo que llevó a estos alojamientos a dar buenas cifras en momentos no muy positivos.

Ese hecho, además, parece mantenerse o, al menos, lo hace en el caso de la provincia de Córdoba. Lo confirma Francisco Linares, vocal en la Asociación Empresarial de Turismo de Córdoba (Emcotur) y dueño, además, de una casa rural en Fuente Obejuna. Linares explica que, en estos momentos, para las fiestas tienen una ocupación cerrada ya en torno al 70%, aunque el objetivo es llegar al 100%, toda vez que prefiere ser cauto con dicha esperanza. La más grandes, al 80% Los alojamientos rurales que antes se llenan, comenta el miembro de Emcotur, son aquellos que tienen más capacidad, porque son las que suelen utilizar las familias para juntarse. Esas, ahora mismo, están al 80% y ya está complicado encontrar alguna libre para las navidades de este año. La previsión reconoce Linares, es que se llenen y también resalta que las reservas de última hora suelen funcionar muy bien. La hostelería cordobesa espera que el ‘boom’ llegue después del puente de Todos los Santos Esos buenos porcentajes ya citados son típicos de estas fechas, dice Linares, ya que los usuarios de este tipo de inmuebles suelen reservar con bastante antelación para evitar quedarse sin alojamiento. Y son clientes, añade, que suelen repetir año tras año. Los precios Sobre si se han subido los precios para esta Navidad en comparación con la del año pasado, Linares asegura que en la mayoría de alojamientos no ha sido así, sino que se han mantenido. La realidad que hay ahora, eso sí, no es la misma que hace un año, teniendo en cuenta la inflación con el precio de los suministros desbocado y en cifras mucho más altas que las del 2021. El objetivo, apunta este empresario del turismo rural, es intentar llenar aunque se saque menos beneficio. Pero entiende que será muy complicado mantener los precios a partir del año que viene, por lo que se espera un aumento de entre un 20 y un 30%. De no ser así, añade, las casas no serían rentables y tendrían que cerrar directamente. Las zonas más demandadas Con respecto a las zonas de la provincia que más tirón tienen dentro de este turismo rural, Linares manifiesta que la pandemia permitió que salieran a la luz zonas desconocidas. En esto del turismo rural, la Subbética siempre se ha llevado la palma, pero ahora las reservas se extienden por toda la provincia. El vocal de Emcotur detalla en este sentido que han salido a la luz grandes desconocidas en esto del turismo rural, como la zona del Guadiato y que a su vez la Subbética, la Vega o municipios como Hornachuelos siguen manteniendo ese éxito que cosechan desde hace años. Los hoteles, un caso muy distinto Aunque las reservas de alojamientos rurales estén ya muy adelantadas, no ocurre lo mismo con los hoteles. El presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje (Aehcor), Félix Serrano, afirma que el mes de diciembre «está todavía muy flojo, por debajo del 20% de ocupación» ya que «todavía es pronto para las reservas navideñas». Aehcor estima que el año finalizará en Córdoba con una ocupación hotelera media de alrededor del 60%, aunque aún es necesario conocer los resultados de los dos últimos meses. Este dato «no se acerca en absoluto a los niveles del 2019, no puede hacerlo cuando el turismo internacional representa un 48% de nuestro mercado y no se ha rearmado, y el nacional no está como el año pasado, está bajando», precisa Serrano. El presidente de la patronal reivindica que, para mejorar la llegada de turistas extranjeros, «hace falta que los touroperadores sigan programando Córdoba y se promocione de forma seria la ciudad. Y que la situación bélica se solucione, porque esto afecta a toda Europa. El turismo es uno de los sectores que más sufre la incertidumbre política y económica», lamenta.