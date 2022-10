"Flora me ha dado un espacio que no tenía"

El bailarín, performer y drag cordobés conocido artísticamente como Carvento ofrece en la tarde-noche del jueves dos pases de un espectáculo titulado Caña, un encargo especial del Festival Flora con el que se pondrá punto y final a esta edición.

Dígame qué supone para usted esta invitación por parte de Flora a ser parte de su programación.

Para mí es muy significativo que un festival como Flora no solo cuente con artistas internacionales sino que también apoye proyectos y artistas de Córdoba dándoles su propio espacio. Para un artista disidente, queer como yo es muy importante estar tomando espacios institucionales para mostrar mi trabajo.

Ofrece doble sesión porque las entradas se agotaron en cuestión de minutos.

Sí, hay doble pase porque en el sitio donde se hace, en el Centro de Arte Pepe Espaliú el aforo es para unas 90 personas. La organización me dijo que las entradas se habían agotado en cuestión de 10 minutos así que propuse una segunda sesión porque muchas personas me escribieron por redes diciéndome que se habían quedado sin invitaciones.

¿Esperaba esta acogida?

Sí y no, te explico. Por suerte, aunque yo llevo desde 2014 en Madrid, formándome, trabajando y desarrollando mi carrera, nunca me he desconectado de Córdoba ni Andalucía porque todo mi imaginario en la danza, el travestismo, el drag, parte del andalucismo y, obviamente, de mi tierra. Reconozco que la ciudad de Córdoba me tiene mucho cariño y aunque tendemos a ser muy críticos con nosotros mismos, creo que por suerte mi generación está aprendiendo a darle la vuelta a ese sentimiento cordobés empezando a valorar nuestro territorio, nuestros artistas. En parte creo que me ha tocado un poco de esta nueva energía. Yo siempre he cuidado mucho a mi público de Madrid, Barcelona, Sevilla y por suerte el de Córdoba siempre me ha respondido muy bien y con mucho cariño.

Este año pronunció el manifiesto de la marcha del orgullo y ahora le vemos con este espectáculo. ¿Se va acercando poco a poco a su tierra?

Para mí que se me diese la responsabilidad de dar el pregón del Orgullo LGTBIQ+ en Córdoba ha sido como un reconocimiento institucional, siento que me han dado mi espacio que antes no tenía a pesar de ser una persona joven, tengo 26 años y llevo desde los 8 formándome y trabajando y moviéndome por el mundo, pero me ha costado mucho llegar a este punto. De hecho este año ha sido la primera vez que he empezado a trabajar en Córdoba. He llevado mis proyectos por muchas ciudades dentro y fuera de España pero nunca aquí. Córdoba me faltaba a pesar de que el público lo demandaba.

Carlos, deme alguna pincelada del show que se podrá disfrutar este jueves.

He de decir que esto ha sido posible gracias al apoyo y apuesta por mí de María Van den Eynde y Emilio Ruiz Mateo. En principio contaba con dos propuestas de espacios más grandes que el actual, el Compás de San Francisco y el Bailío pero por cuestiones presupuestarias finalmente nos tuvimos que ir a un lugar menos ambicioso. La performance que se planteó en principio era más a lo grande pero con el cambio tuvimos que rehacerlo todo. La idea era ofrecer algo más íntimo y recogido y se me ocurrió, como espacio icónico de Córdoba, un patio pero creando en él mi propio ecosistema. Entonces se me ocurrió trabajar sobre la caña, ese elemento que se usa para regar las macetas que están a mucha altura. Aunque es algo muy rudimentario lo hemos llevado a una estética mucho más contemporánea y muy limpia. La caña que voy a llevar mide tres metros y medio y es a lo grande, de aluminio roja. A su lado hay una especie de montaña gigante de claveles de colores muy vivos. Leandro Cano, un diseñador andaluz, ha querido colaborar con vestuario de una de sus últimas colecciones. Todo empieza como muy contemporáneo y termina siendo muy verbenero, folclórico.