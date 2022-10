Califato in the Street vuelve a llenar el Paseo de la Victoria de la mejor gastronomía

La primera de las actividades del Córdoba Califato Gourmet ha arrancado este lunes al mediodía con una cita ya marcada en el calendario gastronómico cordobés: Califato in the Street. Una veintena de restaurantes, tanto de la capital como de la provincia, han participado en la edición de este año, donde el calor ha vuelto a hacer acto de presencia sin hacer desaparecer, eso sí, las ganas de degustar las mejores tapas.

La primera teniente de alcalde y delegada de Turismo, Isabel Albás, ha alabado la organización de un evento que resalta uno de los pilares de la provincia de Córdoba: su buena gastronomía y el buen comer que existe entre la hostelería.

Al Grano, Cielito Lindo, Okapi o Los Chopos han sido algunos de los restaurantes participantes. El jurado ha estado compuesto, entre otros, por Jesús Sánchez, del Cenador de Amós (tres estrellas Michelin) y han estado presentes los que nunca fallan, los chefs cordobeses Paco Morales o Celia Jiménez, así como el panadero José Roldán. El público asistente también ha votado a sus favoritos, que se conocerán mañana en el Círculo de la Amistad.

A quien le haya tocado elegir qué tapa degustar lo ha tenido bastante difícil para discernir si probar el Qué cortadillo ofrecido por el Círculo (unas minitortas de Inés Rosales rellenas de rabo de toro), el pan bao de rabo de Taberna Salinas, el brioche de ternera de Marengo Brasserie o el niguiri de atún rojo de Bodegas Trasmallo.

Cena a ocho manos

Esta noche, el Califato Gourmet continuará con su programación y con otro de los actos fijos de su programa, la cena a ocho manos para un centenar de comensales en el Círculo de la Amistad. Jesús Sánchez, Kisko García, Paco Morales y Celia Jiménez, que suman entre todos siete estrellas Michelin, serán los encargados de elaborar una cena donde José Roldán pondrá el pan artesanal.

Actos para mañana

Mañana tendrá lugar la entrega de premios a los ganadores del Califato in the Street con la participación de todos los chefs. Será, como siempre, en el Círculo de la Amistad. Después de esto se cerrará la cita con la gastronomía con el Show Cooking oficial. En este acto, donde podrán degustar las tapas hasta 250 comensales, habrá un total de 11 platos elaborados tanto por los chefs de la cena a ocho manos como por los ganadores del Califato in the Street del año pasado. Amazónica, Otaki y Misa de 12 fueron los favoritos del público el año pasado, mientras que el jurado nombró como ganadoras a las creaciones de La Cazuela de la Espartería, Equis Neotasca y Tienda Take.