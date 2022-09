El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba exige al presidente del Instituto de Deportes (Imdeco) y teniente de alcalde delegado de Deportes, Manuel Torrejimeno, explicaciones sobre una factura de un hotel de 5 estrellas en Madrid y la estancia de un fin de semana para asistir a la final de la World Padel Tour. Los socialistas exigieron explicaciones a Torrejimeno en el consejo rector del Imdeco, pero denuncian que no recibieron respuesta ni justificación sobre este pago que llegó al consejo con un reparo de la intervención municipal. Este periódico también ha solicitado la respuesta del grupo municipal de Cs, que aún no se ha facilitado.

La factura en cuestión tiene un coste de 338,77 euros y corresponde a una estancia en un hotel de 5 estrellas de Madrid durante un fin de semana. “¿Por qué se reservó una habitación para dos personas?”, pregunta desde el PSOE la concejala Carmen Victoria Campos. “No conlleva los mismos gastos ir solo que acompañado, porque al dinero del hotel hay que sumarle el desplazamiento, comidas y cenas. No olvidemos que estamos hablando de dinero público, que sale de los impuestos que pagan todos los cordobeses y cordobesas”, asegura Campos.

En una nota de prensa, los socialistas expresan su indignación y consideran que la actitud del presidente “no es propia de un responsable público que se debe a los cordobeses”. El PSOE lamenta que la respuesta que les diera Torrejimeno fuera: “Yo no tengo que dar explicaciones de nada”.

La concejala Carmen Victoria Campos asegura que lo han querido denunciar públicamente porque “ya estamos hartos de que este tipo de comportamientos se repitan en los consejos del Imdeco. Creemos que el alcalde debe intervenir para acabar con esta actitud soberbia de algunos miembros de su gobierno y restablecer las reglas democráticas en este ayuntamiento”.

Un fin de semana en un hotel de lujo

La edil afirma que el presidente no quiso desvelar en ningún momento la identidad de su acompañante, por lo que es fácil deducir que no se trataba de ningún otro cargo o trabajador del Imdeco. Por otro lado, recalca que se trata de una factura que tenía un reparo de Intervención cuando llegó al consejo rector y que, además, la tuvieron que pedir expresamente porque, de no ser así, no la habrían presentado.

“Estamos muy cansados del oscurantismo y la falta de transparencia de este gobierno que preside el Partido Popular. Les pedimos información por todas las vías posibles y nunca nos responden y, cuando lo hacen, siempre llega tarde y mal. Si a todo esto le sumamos actitudes tan irresponsables y soberbias por parte de los miembros del equipo de Bellido, la situación se hace insostenible. Van a hacer mucho daño a la ciudad”, concluye