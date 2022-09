Inmobiliarias y promotoras: «El descenso de la inversión en vivienda puede llegar a ser de un 15%»

La presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Córdoba, Ana Moreno, afirma que los efectos de la subida de los tipos de interés en el mercado de la vivienda pueden ser diversos y, en referencia a los inmuebles de segunda mano, manifiesta que «estimamos que los precios pueden bajar un 5%». Además, hace referencia a las consecuencias que este escenario puede tener en la inversión, aquellas compras que se realizan para destinar el piso al alquiler o ampliar el patrimonio, y apunta que, «ante la incertidumbre de las subidas, se prevé que el descenso de la inversión en vivienda puede llegar a un 15%. Será más acusado si sigue subiendo el Euribor».

Respecto al mercado del alquiler, la presidenta de API destaca que en las capitales de provincia más importantes, entre las que se incluye Córdoba, la demanda de inmuebles supera la oferta.

De su parte, el presidente de la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), José Vaquero, detalla que en la actualidad los precios se encuentran estabilizados, pero «la previsión es de estancamiento con tendencia bajista».

Este profesional augura que las consecuencias de las subidas de los intereses comenzarán a apreciarse a partir del segundo trimestre del 2023. «El sector viene de una actividad fuerte, pero la tendencia apunta a que una ralentización de la demanda obligará a ajustar los precios», explica al ser consultado por las previsiones de Asaicor.

Nueva construcción

Por último, el director del portal inmobiliario Obra Nueva, Juan Manuel Gómez, confirma que en este caso el mercado también «se contraerá un poco», ya que la compra de una vivienda nueva se realiza a dos años vista «y echas cuentas y puede haber una diferencia de entre 100 y 150 euros» en el pago mensual de la hipoteca con la subida del interés. Este profesional hace hincapié en que «lo que tenemos ahora es normal, lo que no era normal era un tipo negativo».

Juan Manuel Gómez estima que el descenso de la demanda de pisos «no hará que se abarate el precio, porque no hay márgenes. Las construcciones de obra nueva vienen arrastrando una subida bárbara de precios desde el año pasado por el aumento de los costes de la construcción. Esto puede ralentizar proyectos, porque las grandes promotoras no tienen problema en esperar un año para lanzar un proyecto», comenta. A esto añade que durante el verano «no ha habido un parón en la demanda por las noticias que estamos teniendo. No está como el 2021, que fue un año extraordinario, pero la actividad sigue en positivo», valora.