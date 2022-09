El taxi de Córdoba para el sábado y el domingo con reducción de la flota

Los taxistas de Córdoba han decidido este viernes en asamblea sumarse al paro que el sector prepara para este fin de semana en otras provincias de Andalucía como oposición al decreto que prepara la Junta para regular la actividad de los Vehículos de Transporte Concertado (VTC). El presidente de la Asociación del Taxi de Córdoba (Autacor), Miguel Ruano, ha informado que "los taxistas de Córdoba se suman al paro de Sevilla de este sábado y domingo, pero con un horario propio".

La protesta que se va a realizar en Córdoba va a consistir, según ha explicado Miguel Ruano, en que durante las 24 horas de este sábado solo va a trabajar el 50% de la flota e igual ocurrirá este domingo, pero, además, el domingo entre las 9 y las 11.00 horas y las 16.00 y las 18.00 horas a ese 50% de paro se sumará otro 25% más.

En opinión de también presidente de la Federación Andaluza del Taxi (FAAT), "el paro se va a notar en Córdoba durante estos dos días, ya que habrá un 66% de la flota que no trabaje", ya que al paro se suma el 16% de taxistas que tienen esos días de descanso semanal.

Ruano es consciente de que en Córdoba actualmente no hay VTC, pero el sector del taxi se suma al paro no solo por "solidaridad", sino porque que no lo haya ahora no quiere decir que no lo vaya a haber en cualquier momento" . Además, ha afirmado que el paro no es solo por las VTC, sino contra "el decreto en secreto que está haciendo la Junta de Andalucía".

El paso adelante dado por el taxi tiene como objetivo mostrar el rechazo a la regulación de los VTC que prepara la Junta, y que algunas voces apuntan que podría quedar aprobada la próxima semana. Esta norma, anunciada a principios de este mes, plantea que los VTC sigan trabajando en núcleos urbanos a partir del 1 de octubre, si bien se establecerán requisitos para que estas medidas garanticen "la convivencia de VTC y taxis en aras de ofrecer el mejor servicio al ciudadano".