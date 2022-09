Renfe limita las reservas diarias de Media Distancia para evitar viajes acumulados sin usar

Renfe se ha visto obligada a introducir cambios en el sistema de reservas de viajes de los Media Distancia pertenecientes a los bonos gratuitos, una de las medidas aplicadas por el Gobierno dentro del decreto de ahorro energético. La razón, la picaresca que muchos usuarios de estos bonos estaban ejerciendo con los mismos, reservando varios viajes y copando así unas plazas que luego no llegaban a cubrirse, impidiendo que otros viajeros sí pudieran acceder a ellas. Esto ha provocado que muchos trayectos aparecieran como completos a la hora de formalizar los viajes y, sin embargo, los trenes tenían un gran número de plazas vacías. Estos usuarios reservaban varios horarios, pero cogían el que más le convenía y no cancelaban el resto porque, además, no supone penalización.

Según han explicado fuentes de Renfe a este periódico, desde el pasado viernes ya se aplican dos medidas con el objetivo de contribuir a hacer un uso más responsable de los abonos. Por un lado, se pueden realizar un máximo cuatro formalizaciones al día. Son cuatro, detallan, para evitar perjudicar a quienes hagan dos viajes de ida y vuelta (cuatro recorridos en total) porque, por ejemplo, trabaja de turno partido. Por otro lado, no se pueden reservar varias idas hasta que no se haya completado la vuelta entre el mismo origen y destino. Abono de tren gratis en Córdoba: trayectos, detalles y cómo conseguirlo Desde Renfe insisten en que la medida de la gratuidad de los abonos de Media Distancia tiene como objetivo "bonificar a los viajeros recurrentes y fomentar el uso del transporte público, en este caso de Renfe" y recuerdan que "un mal uso de los títulos gratuitos genera un perjuicio al resto de ciudadanos, limitando su movilidad". También explican que se está monitorizando desde el primer día la evolución de la utilización de los abonos, de los que se han adquirido más de un millón en todos sus servicios en toda España. Renfe cambia las reservas de Media Distancia para frenar la picaresca con los abonos gratis: "Han reaccionado tarde" Aunque no existen datos concretos de cuántos asientos se han podido quedar vacíos en trayectos con destino o salida Córdoba con estas reservas fantasma, desde Renfe sí han confirmado que es un fenómeno que se ha repetido en todo el país. En este caso, ha ocurrido con los Media Distancia porque requiere formalización de la reserva a través de la aplicación, pero no afecta en demasía a los trayectos en Cercanías, ya que aquí simplemente se formaliza el viaje cuando se accede al tren en cuestión.