El Palacio de Congresos de Córdoba acoge desde este lunes y hasta el miércoles el Congreso Internacional sobre la Dignidad humana, derecho y diversidad religiosa: diseñando el futuro de sociedades interculturales, organizado por el Consorcio Internacional de personas interesadas en Derecho y Religión que según el presidente de la comisión organizadora, el cordobés Javier Martínez Torrón, busca fomentar la construcción de sociedades donde la gente sepa convivir aunque tenga ideas muy diferentes sobre cuestiones importantes. "Hay que contrarrestar la ola de polarización o esto seguirá avanzando", ha explicado en una rueda de prensa a la que ha asistido el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el vicerrector de Estudiantes de la UCO, Israel Muñoz y el vicerrector de la UNIA, José Ignacio García Pérez.

Según Martínez Torrón, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, este planteamiento debe aplicarse de forma transversal en los que se trabaje en "enseñar a respetar a todas las personas, sean cuales sean sus opciones personales, pero no todas las opiniones son respetables porque unas son respetables y otras no. Quien dice eso no sabe lo que dice o miente". En este sentido, se ha referido a los proyectos de Educación para la Ciudadanía, que en su opinión, ha ido acompañada por una enseñanza neutra en materia de religión y de creencias sin tener en cuenta que "hay que educar sin entrar en la moral privada que solo la persona debe decidir".

Leyes de la eutanasia y el aborto

En la misma línea, ha aludido al ámbito sanitario como la eutanasia o el aborto y ha explicado que "muchas personas religiosas se sienten amenazadas en España". En su opinión, "hay leyes muy controvertidas como el derecho al aborto o la eutanasia que entran en cuestiones morales muy sensibles para los profesionales de la salud, que son los que están más directamente afectados". Así, ha señalado que reconocer la objeción de conciencia como se ha hecho "lanza el mensaje de que los discrepantes, para los que establezco un registro ad hoc, una lista negra con un nombre más suave, son respetables pero de segunda categoría porque los buenos son los que no están en el registro". De ahí que el número de inscritos, afirma, sea mucho más reducido del número real de profesionales que rechazan la eutanasia por cuestiones de conciencia. "La gente no quiere retratarse porque todos sabemos cómo funciona la protección de datos en España", ha apostillado.

"Hay ideas, pero falta voluntad política"

El catedrático de la Complutense ha apelado a los gobernantes a poner en práctica políticas públicas par proteger la diversidad y el respeto a las diferencias ideológicas y ha recordado que formó parte en el pasado de la comisión asesora de libertad religiosa del Ministerio de Justicia, que actualmente depende de Presidencia, y que pidió ser relevado del cargo porque estaba harto de perder el tiempo. "No era el único, había un sentimiento de decepción porque trabajábamos duro por hacer propuestas imaginativas, pero no había voluntad para llevarlas a cabo". Para el profesor, "el problema no es que no haya ideas, el problema es la falta de voluntad, entre los profesionales de la política no hay una mirada de amplio espectro y de larga distancia para entender que estas cosas no se arreglan en un periodo electoral, necesitan muchos años".