Pacientes con linfoma piden en Córdoba más fondos para investigar la cura de esta patología

Representantes de la Asociación Nacional para la Cura del Linfoma Folicular (Aclif) han hecho este jueves un llamamiento a la población para que apoye económicamente la investigación contra este problema de salud, del que en esta jornada se celebra el día mundial de concienciación. El acto se ha celebrado en el hospital Reina Sofía, con la participación de la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella; la directora gerente del hospital Reina Sofía, Valle García; el hematólogo del hospital Joaquín Sánchez; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el gerente del Imibic, Álvaro Granados, y pacientes.

Una de las colaboradoras de la asociación y paciente diagnosticada con un linfoma folicular, Piedad Rodríguez, ha indicado que “queremos visibilizar a nivel nacional esta enfermedad y que conozcan la asociación. Que sepan que aquí tienen un apoyo, con el objetivo fundamental de contribuir a la investigación de la enfermedad. Esta enfermedad a día de hoy es indolente, incurable e implica numerosas recaídas, así como la recepción de tratamientos, a veces agresivos, que deterioran la esperanza y calidad de vida de los pacientes. Por eso, para esta asociación es fundamental que se investigue en tratamientos menos agresivos y que se encuentre una cura para el linfoma folicular”.

Piedad Rodríguez ha apuntado que la asociación apenas lleva un año de andadura. Tuvo un acto informativo en junio en el Imibic y está preparando más actividades, que se van a dar a conocer a través de la web, https://aclifcura.com/, vía a través de la que se pueden hacer a su vez donativos o registrarse quienes quieran ser socios o colaboradores.

Testimonio de pacientes

Piedad Rodríguez ha explicado que a ella le diagnosticaron un linfoma en 2019. "Ahora mismo estoy estable. Acabé hace un año la radioterapia. Los pacientes con este tipo de linfoma somos afortunados de que la enfermedad tenga crecimiento lento, pero a día de hoy no hay cura, por lo que hay que seguir trabajando para la investigación", ha recalcado esta socia de Aclif.

"En mi caso la enfermedad salió a la luz por afectaciones cutáneas que presentaba y me derivaron a Hematología. Estoy en un estadio bastante inicial, así que espero que si se tiene que producir una recaída, que ojalá que no, no se produzca hasta que haya una cura. Es muy complicado diagnosticar esta enfermedad. Sin embargo, una vez que se detecta se pone todo en marcha. Me siento muy agradecida al hospital Reina Sofía por los cuidados que me ha prestado hasta ahora", ha añadido Piedad.

La esperanza de las técnicas CAR-T

El especialista en Hematología del hospital Reina Sofía y presidente de la Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia Joaquín Sánchez ha destacado que cada año se diagnostican un centenar de casos de linfoma no Hodgkin en Córdoba y otros 15 Hodgkin, siendo el folicular de los más frecuentes que hay".

"El linfoma folicular es una enfermedad lenta y el objetivo es la remisión completa de la misma. No me gusta la palabra incurable, prefiero decir que es una patología controlable a largo plazo. En el Reina Sofía disponemos de tratamientos de primera línea, que combinan estrategias de inmunoterapia con quimioterapia convencional para alcanzar la remisión completa y que esta remisión se mantenga durante mucho tiempo. Nuestro hospital y el Imibic participan en un proyecto de investigación para desarrollar estudios de características biológicas que profundicen en el conocimiento de la enfermedad. Igualmente formamos parte de ensayos clínicos y cada vez buscamos fármacos más específicos, evitando cuando se puede la quimioterapia", ha explicado este especialista.

Además, Joaquín Sánchez ha recordado que hace unos meses el Ministerio de Sanidad incluyó al Reina Sofía como segundo hospital de referencia de Andalucía para el uso de las técnicas CAR-T para pacientes con linfoma, entre otras patologías, por lo que ha recalcado lo positivo de que los pacientes del hospital puedan contar con este tratamiento consistente en el uso del linfocitos inteligentes.

Por su parte, el alcalde de Córdoba ha hecho referencia a que la concejala del Ayuntamiento de Córdoba Lourdes Morales presenta esta enfermedad, lo cual no le impide trabajar ni dedicarse a apoyar a los pacientes en esta situación.