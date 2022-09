«¡Qué subida tiene todo!»

La sensación es generalizada y así lo confirma una visita al supermercado: dos terceras partes de los productos de la cesta de la compra elaborada por este periódico han incrementado sus precios o los han mantenido desde el pasado julio, mientras que en el otro tercio restante han bajado (ver gráfico). De este modo, no es extraño escuchar a una clienta que afirma «¡Qué subida le han dado a todo!» frente a uno de los lineales del establecimiento. En realidad, el aumento de los precios se remonta a principios del presente ejercicio, cuando comenzaron a producirse diferentes circunstancias como la guerra en Ucrania, la huelga en el transporte, la crisis energética y los desajustes en la cadena de suministro, que han ido incidiendo en esta situación.

Acerca del impacto de la inflación en los hábitos de consumo de los cordobeses, el responsable de supervisión de Supermercados Populares (que engloba a Piedra y Más Ahorro), Antonio Cano, explica que «la gente sigue comprando, pero mira mucho más y de 40 productos ahora se llevan 35. Intentan ir a lo que realmente van necesitando, pero también depende de las zonas de la ciudad, hay barrios donde esto no se nota. Depende del nivel adquisitivo de la familia», precisa.

En este sentido, este responsable comenta que en las zonas más humildes «compran más a diario, lo que van a necesitar hoy y mañana, y quizá buscan productos más resolutivos, se llevan el pollo entero para que les dé para hacer varias comidas. Las familias hacen encaje de bolillos para estirar el presupuesto», destaca.

De su parte, Antonio Deza, gerente de Supermercados Deza, coincide en señalar que la evolución del consumo está dependiendo tanto del nivel de renta del cliente como de los artículos. «Si es de primera necesidad, muchas veces se vuelve un poco insensible al precio porque tiene que comprarlo, pero hay artículos más superfluos que decide no comprar», explica. En sus tiendas, según detalla, intentan ralentizar la llegada de las subidas a las familias.

Incrementos injustificados

Antonio Deza alude a los factores que han motivado los incrementos de precios y recuerda que en algún caso, como el de la leche, responden a la necesidad de que el sector sea rentable. Sin embargo, «hay subidas que podrían no estar tan justificadas», admite. Por esto, aunque «en general, los consumidores saben», recuerda, este profesional recomienda comprar lo necesario y buscar productos de temporada y de cercanía, que son «más buenos y más baratos». Cuando el artículo no sea imprescindible y se considere que el alza del precio es excesivo, aconseja reducir la compra o no llevarlo a casa, «porque es la manera que tiene el mercado de reajustarse».